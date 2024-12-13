Одеське полярне судно Ноосфера вирушило до Антарктиди

"Ноосфера" готується до відплиття. Фото: НАНЦ

Український криголам "Ноосфера", приписаний до порту Одеса, розпочинає четвертий антарктичний сезон. Цього року судно не тільки перевозитиме полярників, але й братиме участь у міжнародних дослідженнях.

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі у п'ятницю, 13 грудня.

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Завдання для "Ноосфери"

Криголам доставить на станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді технічних фахівців. Вони мають замінити каналізацію, освітлення, а також відремонтувати й розширити майданчик для метеодосліджень. Крім того, "Ноосфера" привезе до станції новий склад Української антарктичної експедиції й забере тих, чия зміна завершилася.

"Ноосфера" готується до відплиття. Фото: НАНЦ

Крім того, судно забезпечить ротацію польських полярників на станції "Арцтовський", разом з американцями проведе морські дослідження й доставить вантажі іспанським вченим на станції "Габріель де Кастилья". Також у межах програми "Горизонт Європа" "Ноосфера" візьме участь у вивченні зміни течій у протоці Брансфілд і збере зразки морських бактерій. Всі ці проєкти фінансуються закордонними партнерами.

Не можуть повернутися

Зазначимо, що через російське вторгнення "Ноосфера" не може повернутися до України. Вона базується у південноафриканському порту "Кейптаун". Однак продовжує брати участь у дослідженні Антарктиди.

"Як і три попередні антарктичні сезони, четвертий проходить під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Попри це наша держава продовжує здійснювати міжнародні зобов’язання й забезпечувати як неперервність досліджень на станції "Академік Вернадський", так і виконання міжнародних наукових проєктів, фінансованих ЄС", — говорять у НАНЦ.

Нагадаємо, українські полярники знайшли перше у 2024 році яйце пінгвіна. Також співробітники станції "Академік Вернадський" повідомили про повернення цих птахів на острів Галіндез.