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Покорение Антарктики — одесская "Ноосфера" отправилась в путь

13 декабря 2024 13:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесское полярное судно Ноосфера отправилось в Антарктиду
"Ноосфера" готовится к отплытию. Фото: НАНЦ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Украинский ледокол "Ноосфера", приписанный к порту Одесса, начинает четвертый антарктический сезон. В этом году судно будет не только перевозить полярников, но и принять участие в международных исследованиях.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре в пятницу, 13 декабря.

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Задания для "Ноосферы"

Ледокол доставит на станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде технических специалистов. Они должны заменить канализацию, освещение, а также отремонтировать и расширить площадку для метеоисследований. Кроме того, "Ноосфера" привезет на станцию новый состав Украинской антарктической экспедиции и заберет тех, чья смена завершилась.

Покорение Антарктики — одесская "Ноосфера" отправилась в путь - фото 1
"Ноосфера" готовится к отплытию. Фото: НАНЦ

Кроме того, судно обеспечит ротацию польских полярников на станции "Арцтовский", вместе с американцами проведет морские исследования и доставит грузы испанским ученым на станции "Габриэль де Кастилья". Также в рамках программы "Горизонт Европа" "Ноосфера" примет участие в изучении изменения течений в проливе Брансфилд и соберет образцы морских бактерий. Все эти проекты финансируются зарубежными партнерами.

Не могут вернуться

Отметим, что из-за российского вторжения "Ноосфера" не может вернуться в Украину. Она базируется в южноафриканском порту Кейптаун. Однако продолжает участвовать в исследовании Антарктиды.

"Как и три предыдущих антарктических сезона, четвертый проходит во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Несмотря на это, наше государство продолжает осуществлять международные обязательства и обеспечивать как непрерывность исследований на станции "Академик Вернадский", так и выполнение международных научных проектов, финансируемых ЕС", — говорят в НАНЦ.

Напомним, украинские полярники обнаружили первое в 2024 году яйцо пингвина. Также сотрудники станции "Академик Вернадский" сообщили о возвращении этих птиц на остров Галиндез.

Одесса корабль Антарктида ученые Антарктический океан

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