За підробленими документами за кордон - яке покарання ухвалив суд

КПП "Старокозаче-Тудора". Фото: Бесарабія Inform

Чоловік намагався перетнути кордон із Молдовою за допомогою фіктивних свідоцтв про народження сина та доньки. Але прикордонники викрили фальсифікацію документів, після чого громадянин намагався відкупитися.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Чоловік намагався потрапити до Молдови через пункт пропуску "Старокозаче-Тудора". Він наперед підготував підроблені свідоцтва про народження дітей, видані нібито в Азербайджані. Його задум полягав у тому, щоб видати себе за батька малолітніх дітей, що могло стати підставою для виїзду. Під час вивчення документів було виявлено підробку. Після чого обвинувачений спробував підкупити військовослужбовця, запропонувавши йому 500 доларів США. Проте від запропонованих грошей прикордонник відмовився.

Яке покарання загрожує

Суд визнав фігуранта винним за ч. 1 ст. 369 КК України, а саме за фактом пропозиції чи обіцянки неправомірної вигоди службовій особі, а також її надання. Чоловік отримає покарання у вигляді штрафу на користь держави у розмірі 34 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те що суд взяв під стражу підозрюваного у вбивстві працівника ТЦК. А також про вирок студентам на Львівщині, які били та грабували підлітків.

