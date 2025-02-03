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Подкуп пограничника на Одесчине — как наказал суд

3 февраля 2025 22:10
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
По поддельным документам за границу - какое наказание постановил суд
КПП "Староказачье-Тудора". Фото: Бессарабия Информ
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Мужчина пытался пересечь границу с Молдовой с помощью фиктивных свидетельств о рождении сына и дочери. Но пограничники разоблачили фальсификацию документов, после чего гражданин пытался откупиться.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Мужчина пытался попасть в Молдову через пункт пропуска "Староказачье-Тудора". Он заранее подготовил поддельные свидетельства о рождении детей, выданные якобы в Азербайджане. Его замысел заключался в том, чтобы выдать себя за отца малолетних детей, что могло стать основанием для выезда. При изучении документов была обнаружена подделка. После чего обвиняемый попытался подкупить военнослужащего, предложив ему 500 долларов США. Однако от предложенных денег пограничник отказался.

Какое наказание грозит

Суд признал фигуранта виновным по ч. 1 ст. 369 УК Украины, а именно по факту предложения или обещания неправомерной выгоды должностному лицу, а также ее предоставления. Мужчина получит наказание в виде штрафа в пользу государства в размере 34 тысяч гривен.

Напомним, недавно мы писали о том, что суд взял под стражу подозреваемого в убийстве работника ТЦК. А также о приговоре студентам на Львовщине, которые били и грабили подростков.

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