Головна Одеса Підліток-герой з Одещини отримав нагороду від президента

Підліток-герой з Одещини отримав нагороду від президента

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 11:49
Оновлено: 11:53
Марк Аветікян отримав нагороду за героїзм у Білгороді-Дністровському
Юнак з Одещини з президентом та першою леді. Фото: Білгород-Дністровський ліцей №1

Президент України Володимир Зеленський нагородив 16-річного Марка Аветікяна з Білгорода-Дністровського державною відзнакою "Майбутнє України". Учень ліцею №1 проявив мужність під час ракетного удару, врятувавши друга з-під завалів. Нагороду хлопець отримав у День захисту дітей. Його вчинок уже відзначили на місцевому, обласному та всеукраїнському рівнях.

Про це повідомили на сторінці Білгород-Дністровського ліцею №1.

Читайте також:

Нагородження юнака

Марка Аветікяна, учня 11-Б класу Білгород-Дністровського ліцею №1, відзначили державною нагородою "Майбутнє України". Президент Володимир Зеленський вручив її особисто за проявлену мужність, патріотизм і активну громадянську позицію. Героїзм хлопця проявився 23 червня, коли російські війська завдали удару двома "Іскандерами" по місцевому ліцею. У будівлі в той момент перебували лише педагоги та двоє 11-класників — Марк і його друг Максим, які прийшли допомогти вчительці підготувати банери.

Юнака з Одещини нагородив президент
Юнак отримує нагороду від президента. Фото: Білгород-Дністровський ліцей №1

Після вибуху Марк, попри власні травми, зміг розгрібти завали й дістатися до Максима, забезпечивши йому доступ до повітря. Саме його дії врятували товариша. За цей вчинок Марк раніше отримав звання "Герой — рятувальник року". Тепер же відзначений і державною нагородою, яка вручається молодим українцям до 18 років за хоробрість, стійкість, волонтерську діяльність і захист цінностей країни.

"Це не просто нагорода — це символ того, що навіть у найскладніші часи молодь здатна надихати, діяти та захищати цінності, які формують майбутнє України", — йдеться у дописі.

Юнака з Одещини нагородив президент
Відзнака, яку отримав юнак. Фото: Білгород-Дністровський ліцей №1

Нагадаємо, ми повідомляли, що Зеленський посмертно нагородив орденами журналістів. Також ми писали, що президент відзначив військових та передав нагороди родинам полеглих захисників.

Одеса порятунок Одеська область нагорода Новини Одеси державна нагорода
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
