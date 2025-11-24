Видео
Україна
Видео

Подросток-герой из Одесской области получил награду от президента

Подросток-герой из Одесской области получил награду от президента

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 11:49
обновлено: 11:53
Марк Аветикян получил награду за героизм в Белгороде-Днестровском
Юноша из Одесской области с президентом и первой леди. Фото: Белгород-Днестровский лицей №1

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 16-летнего Марка Аветикяна из Белгорода-Днестровского государственной наградой "Будущее Украины". Ученик лицея №1 проявил мужество во время ракетного удара, спасая друга из-под завалов. Награду парень получил в День защиты детей. Его поступок уже отметили на местном, областном и всеукраинском уровнях.

Об этом сообщили на странице Белгород-Днестровского лицея №1.

Читайте также:

Награждение юноши

Марка Аветикяна, ученика 11-Б класса Белгород-Днестровского лицея №1, отметили государственной наградой "Будущее Украины". Президент Владимир Зеленский вручил ее лично за проявленное мужество, патриотизм и активную гражданскую позицию. Героизм парня проявился 23 июня, когда российские войска нанесли удар двумя "Искандерами" по местному лицею. В здании в тот момент находились только педагоги и двое 11-классников — Марк и его друг Максим, которые пришли помочь учительнице подготовить баннеры.

Юнака з Одещини нагородив президент
Юноша получает награду от президента. Фото: Белгород-Днестровский лицей №1

После взрыва Марк, несмотря на собственные травмы, смог разгрести завалы и добраться до Максима, обеспечив ему доступ к воздуху. Именно его действия спасли товарища. За этот поступок Марк ранее получил звание "Герой — спасатель года". Теперь же отмечен и государственной наградой, которая вручается молодым украинцам до 18 лет за храбрость, стойкость, волонтерскую деятельность и защиту ценностей страны.

"Это не просто награда — это символ того, что даже в самые сложные времена молодежь способна вдохновлять, действовать и защищать ценности, которые формируют будущее Украины", — говорится в заметке.

Юнака з Одещини нагородив президент
Награда, которую получил юноша, фото: Белгород-Днестровский лицей №1

Напомним, мы сообщали, что Зеленский посмертно наградил орденами журналистов. Также мы писали, что президент отметил военных и передал награды семьям павших защитников.

