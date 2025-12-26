Відео
Підтримка бізнесу в Одесі — кому компенсують оренду приміщень

Дата публікації: 26 грудня 2025 12:25
Компенсація оренди комунального майна в Одесі
В Одесі запровадили новий механізм підтримки підприємців. Місто частково компенсуватиме витрати на оренду комунального майна. Рішення ухвалили для бізнесу, який забезпечує роботу стаціонарних пунктів незламності.

Відповідний порядок затвердили на засіданні виконкому міськради.

Підтримка бізнесу

Йдеться про підтримку підприємств, які не менше року забезпечують роботу стаціонарних пунктів незламності площею від 20 квадратних метрів. Розмір компенсації становитиме суму фактично сплаченої орендної плати за рік, але не більше 10 тисяч гривень. Отримати її можуть представники мікро-, малого або середнього бізнесу, зареєстровані в Одесі. Обов’язковими умовами є чинний договір оренди комунального майна, відсутність заборгованості та річний дохід підприємства не більше 10 мільйонів гривень.

Оформлення компенсації

Для оформлення компенсації необхідно подати заяву, копію паспорта пункту незламності та його фото, копії договору оренди й підтвердження оплати, довідки про відсутність заборгованості до податкової та Пенсійного фонду, фінансову звітність за попередній рік і банківські реквізити. Звернення приймають районні адміністрації Одеської міської ради за місцем реєстрації підприємства.

Нагадаємо, ми повідомляли, що укряїнці можуть отримати новий вид компенсацій. Також ми писали про те, хто може отримати житлові сертифікати.

Долженко Катерина
