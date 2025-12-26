Компенсация аренды коммунального имущества в Одессе

Люди сидят в пункте несокрушимости. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе ввели новый механизм поддержки предпринимателей. Город частично будет компенсировать расходы на аренду коммунального имущества. Решение приняли для бизнеса, который обеспечивает работу стационарных пунктов несокрушимости.

Соответствующий порядок утвердили на заседании исполкома горсовета.

Реклама

Читайте также:

Поддержка бизнеса

Речь идет о поддержке предприятий, которые не менее года обеспечивают работу стационарных пунктов несокрушимости площадью от 20 квадратных метров. Размер компенсации составит сумму фактически уплаченной арендной платы за год, но не более 10 тысяч гривен. Получить ее могут представители микро-, малого или среднего бизнеса, зарегистрированные в Одессе. Обязательными условиями являются действующий договор аренды коммунального имущества, отсутствие задолженности и годовой доход предприятия не более 10 миллионов гривен.

Оформление компенсации

Для оформления компенсации необходимо подать заявление, копию паспорта пункта несокрушимости и его фото, копии договора аренды и подтверждение оплаты, справки об отсутствии задолженности в налоговую и Пенсионный фонд, финансовую отчетность за предыдущий год и банковские реквизиты. Обращения принимают районные администрации Одесского городского совета по месту регистрации предприятия.

Напомним, мы сообщали, что укряинцы могут получить новый вид компенсаций. Также мы писали о том, кто может получить жилищные сертификаты.