Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 27 вересня

Жінка йде біля зупинки. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 27 вересня, в Одесі очікується мінлива хмарність. В Одеській області температура повітря прогріється до +30 градусів. Втім, слід очікувати посилений вітер

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 15-17°С, вдень 26-28°С.

Температура морської води 20-21С°.

Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.

Вологість — 45%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 12-17°С, вдень 25-30°С.

На автошляхах в місті та області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

В Україні, 27 вересня, очікується суха та тепла погода. По всій країні переважатиме невелика хмарність. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.