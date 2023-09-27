Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 27 вересня

Підвищений атмосферний тиск: якою буде погода в Одесі
27 вересня 2023 06:30
Жінка йде біля зупинки. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 27 вересня, в Одесі очікується мінлива хмарність. В Одеській області температура повітря прогріється до +30 градусів. Втім, слід очікувати посилений вітер
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 15-17°С, вдень 26-28°С.
- Температура морської води 20-21С°.
- Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.
- Вологість — 45%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 12-17°С, вдень 25-30°С.
- На автошляхах в місті та області видимість добра.
Погода в Україні
В Україні, 27 вересня, очікується суха та тепла погода. По всій країні переважатиме невелика хмарність. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.