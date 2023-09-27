Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 27 сентября.

Повышенное атмосферное давление: какой будет погода в Одессе
27 сентября 2023 06:30
Женщина идет возле остановки. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 27 сентября, в Одессе ожидается переменная облачность. В Одесской области температура воздуха прогреется до 30 градусов. Впрочем, следует ожидать усиленный ветер
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 15-17°С, днем 26-28°С.
- Температура морской воды 20-21°.
- Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.
- Влажность — 45%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 12-17°С, днем 25-30°С.
- На дорогах в городе и области видимость добра.
Погода в Украине
В Украине 27 сентября ожидается сухая и теплая погода. По всей стране будет преобладать небольшая облачность. Подробный прогноз погоды читайте в материале.