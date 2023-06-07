Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 7 червня

Люди гуляють по Дерибасівській. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Сьогодні, 7 червня, в Одесі очікується покращення погодних умов. Синоптики прогнозують теплий день без опадів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер східний, вдень південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-16°С, вдень 22-24°С.

Температура морської води 18-19°С.

Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.

Вологість — 52%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер східний, вдень південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°С, вдень 22-27°С.

На автошляхах області видимість добра.

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