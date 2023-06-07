Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 7 червня

Підвищений атмосферний тиск: якою буде погода в Одесі сьогодні
7 червня 2023 06:30
Люди гуляють по Дерибасівській. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Сьогодні, 7 червня, в Одесі очікується покращення погодних умов. Синоптики прогнозують теплий день без опадів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер східний, вдень південно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 14-16°С, вдень 22-24°С.
- Температура морської води 18-19°С.
- Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.
- Вологість — 52%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер східний, вдень південно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 11-16°С, вдень 22-27°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
7 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть дощі та грози. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.