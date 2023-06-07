Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 7 июня.

Повышенное атмосферное давление: какой будет погода в Одессе сегодня
7 июня 2023 06:30
Люди гуляют по Дерибасовской. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
7 июня в Одессе ожидается улучшение погодных условий. Синоптики прогнозируют теплый день без осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер восточный, днем юго-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 14-16°С, днем 22-24°С.
- Температура морской воды 18–19°С.
- Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.
- Влажность — 52%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер восточный, днем юго-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 11-16°С, днем 22-27°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
7 июня по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях дожди и грозы. Подробный прогноз — читайте в материале.