Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 7 июня.

Люди гуляют по Дерибасовской. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

7 июня в Одессе ожидается улучшение погодных условий. Синоптики прогнозируют теплый день без осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер восточный, днем юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-16°С, днем 22-24°С.

Температура морской воды 18–19°С.

Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.

Влажность — 52%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер восточный, днем юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°С, днем 22-27°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

7 июня по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях дожди и грозы. Подробный прогноз — читайте в материале.