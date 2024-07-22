Підвищення акцизу на пальне: як ставляться одесити до здорожчання бензину

Люди заправляються на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Верховна Рада України ухвалила рішення про підвищення акцизного податку на пальне. У результаті бензин та дизель зрештою мають підвищитися аж на 9 гривень за літр. Щоправда, законодавці запровадили це підвищення у три етапи, таким чином передбачається, що українці не відразу відчують на собі такі нововведення.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися в одеситів, наскільки сильно по них вдарить підвищення вартості на пальне.

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Підняття не на часі

Більшість одеситів обурена таким рішенням законотворців, хоч і розуміють, що такого рішення важко було уникнути, адже бюджет поповнювати необхідно. Ось Микола вважає, що доречнішим було ввести додаткові внески від громадян замість підняття тарифів та цін.

"Це недоречно зараз. Влада хоче добрати у бюджет до 100 мільярдів. І це вплине на збільшення цін та всього іншого. А краще б ми просто заплатили державі по 10 гривень. На моє життя це трошки вплине, але не сильно. А от менш забезпечені верстви населення більше відчують", — зазначає Микола.

Микола не сильно відчує здорожчання. Фото: Новини.LIVE

Такої ж думки й інший одесит Вʼячеслав. Але він каже, що депутатів, які реєструють такі законопроєкти, потрібно першими відправляти на фронт.

"Неправильно так підіймати ціни. Я пенсіонер, на мене це дуже сильно вплине. І взагалі я мрію побачити на фронті батальйон Верховної Ради — і всі питання будуть вирішені. І тоді нікому буде приймати такі рішення", — додає Вʼячеслав.

Люди гуляють на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

А от Олег взагалі не розуміє, чому в Україні настав "період зростання всього". Чоловік каже, що президент обіцяв, що ціни до закінчення війни не будуть ні на що збільшуватися. Але вийшло вже як є.

"Взагалі президент обіцяв не підіймати ні тарифи, ні податки під час війни. Я вважаю, що потрібно тримати своє слово. Думаю, ціни на все виростуть. І це дуже погано вплине на людей. Але бюджет поповнити треба", — наголошує Олег.

Олег каже, що тарифи не повинні зростати під час війни. Фото: Новини.LIVE

Важко для людей

Варто зазначити, що знайшлися й люди, які взагалі не підтримують підвищення тарифів, адже це сильно вплине на якість життя. Юлія каже, що під час війни у населення сильно впала фінансова спроможність, тож таке рішення вдарить по гаманцях українців.

"Нам це не подобається і не вигідно. Ми будемо платити більше, а життя краще не стане. Це завжди так було і буде", — вважає Юлія.

Юлія з подругою проти підвищення акцизу. Фото: Новини.LIVE

Водночас Дарʼя каже, що не водить автівку, тому її безпосередньо це не торкнеться. Дівчина більше переживає за супутні наслідки, такі як вартість платіжки за генератор або хліба.

"Я зараз не користуюся машиною. Але ціни на бензин дуже високі, це не дуже добре для українців. У нас взагалі податки часто виростають, а зарплати ні. Це дуже погано, мені не подобається", — підсумовує Дарʼя.

Юлія не водить автівку. Фото: Новини.LIVE

За прогнозами експертів, ціни на паливо дорожчатимуть поступово, у три етапи: спочатку на 1,5 гривні, потім — на 2, а в кінці — на 5,5 гривень. Таким чином, вартість бензину прирівняється до середньої європейської. А як це глобально вплине на українську економіку, нам залишається тільки припускати.