Повышение акциза на топливо: как относятся одесситы к удорожанию бензина

Люди заправляются на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Верховная Рада Украины приняла решение о повышении акцизного налога на горючее. В результате бензин и дизель в конце концов должны повыситься в цене на 9 гривен за литр. Правда, законодатели предусмотрели это повышение в три этапа, таким образом предполагается, что украинцы не сразу почувствуют на себе данные нововведения.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать у одесситов, насколько сильно по ним ударит повышение стоимости топлива.

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Повышение не ко времени

Большинство одесситов возмущено таким решением законотворцев, хотя и понимают, что такого решения трудно избежать, ведь бюджет пополнять необходимо. Вот Николай считает, что уместнее было бы ввести дополнительные взносы от граждан вместо поднятия тарифов и цен.

"Это неуместно сейчас. Власти хотят добрать в бюджет до 100 миллиардов. И это повлияет на увеличение цен и всего прочего. А лучше бы мы просто заплатили государству по 10 гривен. На мою жизнь это немного повлияет, но не сильно. А вот менее обеспеченные слои населения больше ощутят", — отмечает Николай.

Николай не сильно ощутит подорожание. Фото: Новини.LIVE

Такого же мнения и другой одессит Вячеслав. Но он говорит, что депутатов, регистрирующих такие законопроекты, нужно первыми отправлять на фронт.

"Неправильно так поднимать цены. Я пенсионер, на меня это очень сильно повлияет. И вообще я мечтаю увидеть на фронте батальон Верховной Рады — и все вопросы будут решены. И тогда некому будет принимать такие решения", — добавляет Вячеслав.

Люди гуляют по Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

А вот Олег вообще не понимает, почему в Украине наступил период роста всего. Мужчина говорит, что президент обещал, что цены до окончания войны не будут ни на что увеличиваться. Но получилось уже как есть.

"Вообще, президент обещал не поднимать ни тарифы, ни налоги во время войны. Я считаю, что нужно держать свое слово. Думаю, цены на все вырастут. И это очень плохо повлияет на людей. Но бюджет пополнять надо", — отмечает Олег.

Олег говорит, что тарифы не должны расти во время войны. Фото: Новини.LIVE

Трудно для людей

Стоит отметить, что нашлись и люди, вообще не поддерживающие повышение тарифов, ведь это сильно повлияет на качество жизни. Юлия говорит, что во время войны у населения сильно упала финансовая способность, поэтому такое решение ударит по кошелькам украинцев.

"Нам это не нравится и не выгодно. Мы будем платить больше, а жизнь лучше не станет. Это всегда так было и будет", — считает Юлия.

Юлия с подругой против повышения акциза. Фото: Новини.LIVE

В то же время Дарья говорит, что не водит автомобиль, поэтому его непосредственно это не коснется. Девушка больше переживает за сопутствующие последствия, такие как стоимость платежки за генератор или хлеб.

"Я сейчас не пользуюсь машиной. Но цены на бензин очень высокие, это не очень хорошо для украинцев. У нас вообще налоги часто вырастают, а зарплаты нет. Это очень плохо, мне не нравится", — заключает Дарья.

Юлия не водит автомобиль. Фото: Новини.LIVE

По прогнозам экспертов, цены на топливо будут дорожать постепенно в три этапа: сначала на 1,5 гривны, потом — на 2 гривны, а в конце — на 5,5 гривны. Таким образом, стоимость бензина приравнивается к средней европейской. А как это глобально повлияет на украинскую экономику, нам остается только предполагать.