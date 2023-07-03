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Підвищення скасовується: скільки одесити платитимуть за воду

3 липня 2023 13:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Скільки одесити платитимуть за воду
Розрахунок комунальних тарифів. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення про підвищення тарифів на воду. Цього місяця одесити мають отримати платіжки зі старими цінами.

Про це повідомили у  НКРЕКП.

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У повідомленні йдеться, що рішення про підвищення цін було ухвалено 29 червня 2023 року. Тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня 2023 року мали зрости приблизно на 32%. Проте Кабмін скасував це рішення.

Старі нові тарифи на воду

в Одесі востаннє підвищували тариф 1 січня 2022 року, і ціни на цей момент такі:

  • водопостачання — 17,916 грн за 1 куб. м (з ПДВ);
  • водовідведення — 17,244 грн за 1 куб. м (з ПДВ).

Більше про тарифи

В Україні нещодавнє підвищення тарифу на електричну енергію для населення не здатне збалансувати ринок. Експерти застерігають, що ціни можуть зрости ще більше, а субсидії отримуватимуть лише кілька категорій громадян.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що рішення підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення не погоджено з Кабміном. За його словами, відбудуться консультації щодо його перегляду. 

Також ми писали, що Національну комісію з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та Кабінет міністрів України (КМУ) закликають знизити заплановане підвищення цін ("прайс-кепи") на електричну енергію. Інакше — це загрожує скороченням виробництва у промисловості.

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