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Повышение отменяется: сколько одесситы будут платить за воду

3 июля 2023 13:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Сколько одесситов будут платить за воду
Расчет коммунальных тарифов. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменила решение о повышении тарифов на воду. В этом месяце одесситы должны получить платежи по старым ценам.

Об этом сообщили в НКРЭКУ.

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В сообщении говорится, что решение о повышении цен было принято 29 июня 2023 года. Тарифы на услуги 34 водоканалов с 1 июля 2023 года должны были вырасти примерно на 32%. Однако Кабмин упразднил это решение.

Старые новые тарифы на воду

в Одессе последний раз повышали тариф 1 января 2022 года, и цены на данный момент таковы:

  • водоснабжение — 17,916 грн за 1 куб. м (с НДС);
  • водоотвод — 17,244 грн за 1 куб. м (с НДС).

Больше о тарифах

В Украине недавнее повышение тарифа на электрическую энергию для населения не способно сбалансировать рынок. Эксперты предостерегают, что цены могут вырасти еще больше, а субсидии будут получать всего несколько категорий граждан.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что решение повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод не согласовано с Кабмином. По его словам, состоятся консультации по его пересмотру.

Также мы писали, что Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Кабинет министров Украины (КМУ) призывают снизить запланированное повышение цен ("прайс-кепы") на электрическую энергию. Иначе это чревато сокращением производства в промышленности.

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