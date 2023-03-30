Українцям планують підняти розмір мінімальної зарплати

Підняти мінімальну зарплату планують у три етапи

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, згідно з яким в Україні планують поетапно підняти рівень мінімальної заробітної плати протягом 2023 року. Перший етап мають намір реалізувати з 1 квітня.

Журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, чи на часі такі нововведення, зважаючи на воєнний стан у країні, та наскільки суттєво допоможе громадянам заплановане збільшення мінімальної зарплати.

Підвищення зарплатні на часі

Станом на 27 березня на сайті з пошуку роботи Work.ua роботодавці пропонують вакансії, середня зарплата яких — 15 132 грн. Втім, це не означає, що кожен одесит нині отримує саме таку зарплатню. У багатьох вона у два рази є меншою.

Поданий до Верховної Ради законопроєкт 8 431 передбачає збільшення місячного розміру мінімальної зарплати у кілька етапів: з 1 квітня — 7 370 грн, з 1 липня — 8 107 грн, з 1 жовтня — 8 918 грн.

Одесит Валерій вважає збільшення мінімальної зарплати доречним. Аби утримувати родину, чоловіку доводиться працювати на двох роботах.

"Підвищення прожиткового мінімуму потрібне обов’язково. Ось, наприклад, я змушений працювати і в школі, і в університеті. Якщо не будуть зростати ціни, то таке підвищення суттєве для мене і дуже допоможе. Якби я жив один, то думаю, що 15 тисяч гривень мені б вистачило. А через те, що у мене родина, то для її забезпечення потрібно більше грошей", — розповідає Валерій.

"Добре, що планують підвищення, бо це ніколи не буде зайвим. Завжди знайдеться стаття сімейних витрат, де потрібні додаткові гроші. Якщо навіть не на харчі, то хоча б повернутися до культурного життя, можна сходити до театру. Бо сьогодні всі думають лише про те, аби поїсти, а про власний розвиток забули", — зазначає одеситка Ніна.

За мінімальною зарплатою зростуть і ціни

Продовження повномасштабної війни негативно вплинуло як на загальні економічні показники країни, так і на платоспроможність кожного окремого українця. Купівельна спроможність громадян через інфляцію та девальвацію гривні знизилася. При цьому ціни на продовольчу групу товарів підскочили ще більше, що б’є по гаманцях українців, які щомісячно витрачають майже половину своїх доходів саме на їжу.

"Мені важко сказати, наскільки підвищення мінімальної зарплати допоможе, бо у нас спочатку підіймають ціни, а потім вже і трохи зарплату. Тому фактично я не відчуваю цього підвищення, бо гроші одразу "підуть" від мене. Мабуть, скільки б не було грошей, їх завжди мало", — ділиться своїми думками Олександр.

"Я впевнена, що сьогодні прожитковий мінімум замалий і навіть ті продукти, які ми раніше купували, нині не можемо собі їх дозволити. Однак при всіх складнощах допомагаємо українській армії. Треба розуміти, що підвищення зарплати потягне за собою підвищення цін, зокрема, на комунальні послуги. Люди, що отримають, те й одразу віддадуть. Але, сподіваємося, що частково воно допоможе",— каже одеситка Лідія.

За словами переселенки з Бахмута Тетяни Іванівни, підвищення мінімальної зарплати стане приводом підняти ціну на продукцію, зокрема й на харчі. Якщо інфляцію вдалося б зупинити, то зростання зарплат було б позитивним для кожної сім'ї.

"Ой, це підвищення лише для показовості. Цього не вистачить, бо всі гроші підуть на погашення боргів, а згодом ця кабала впаде на плечі дітей, онуків та правнуків. Подивіться, як зараз вже ціни виросли. От цибулю купувала, майже 60 грн. Так це взагалі ні в які рамки не вписується", — розповідає Тетяна Іванівна.

Підвищення тарифів на електроенергію

Кабінет Міністрів розглядає можливість перегляду тарифів на електроенергію для населення. Серед обґрунтувань причин — необхідність подолати наслідки енергетичного терору росіян. В уряді зазначають: це може статися не раніше кінця опалювального сезону. Одесити вважають, що це одна із причин, чому на порядку денному постало питання про підвищення мінімальної зарплати.

"Певна річ, що все це підв’язано до електроенергії. А це за собою потягне подорожчання продуктів харчування, хлібобулочних виробів. А там і все інше почне дорожчати. У нас сьогодні найбільше грошей йде на харчі, комунальні послуги ми неспроможні оплатити, маємо борги. Тому, думаю, підвищення мінімальної зарплати особливо і не врятує", — зазначає одесит Руслан.

"Таке підняття на часі, але враховуючи сьогоднішні ціни, то це не дуже вже і багато. Я вже понад рік без роботи та живу коштом батьків. Нас в сім’ї четверо, тато військовий, у нього більше зарплата. Але нам все одно не вистачає, комуналка зросла", — ділиться Вероніка.

Одеситка Оксана вважає, що, виходячи з анонсованого зростання на комунальні платежі, підвищення мінімальної зарплати ніяк не позначиться на людях. За її словами, щоб розуміти, наскільки важко виживати українцям, ті, хто приймають рішення, мають відчути все на собі, тоді вони дійсно діятимуть на користь людей.

"Вважаю, що підвищення мінімальної зарплати допоможе особливо тим людям, які живуть на копійки. Було б добре, щоб наші парламентарі хоча б місяць пожили на прожитковий мінімум, тоді б зрозуміли, чи вистачає цих грошей. Якщо вже проанонсували, що підніметься електроенергія, то за цим послідує здорожчання і на інші продукти", — резюмує Оксана.

Нагадаємо, що минулого року під час складання проєкту державного бюджету на 2023 рік було ухвалено рішення відмовитися від запланованого збільшення показників мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на наступний рік. Це було зроблено у світлі економічної ситуації в Україні, спричининеної війною, що триває. Наразі невідомо, чи буде ухвалено законопроєкт, спрямований на зміну цього рішення.