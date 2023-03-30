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Повышение заработной платы и последствия: мнения одесситов по поводу таких нововведений

30 марта 2023 17:45
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Украинцам планируют поднять размер минимальной зарплаты
Поднять минимальную зарплату планируют в три этапа
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому в Украине планируют поэтапно поднять уровень минимальной заработной платы в течение 2023 года. Первый этап намерены реализовать с 1 апреля.

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, актуальны ли такие нововведения, учитывая военное положение в стране, и насколько существенно поможет гражданам запланированное увеличение минимальной зарплаты.

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Повышение зарплаты актуально

По состоянию на 27 марта на сайте по поиску работы Work.ua работодатели предлагают вакансии, средняя зарплата которых — 15 132 грн. Впрочем, это не значит, что каждый одессит получает именно такую зарплату. У многих она в два раза меньше.

Представленный в Верховную Раду законопроект 8 431 предусматривает увеличение месячного размера минимальной зарплаты в несколько этапов: с 1 апреля — 7 370 грн, с 1 июля — 8 107 грн, с 1 октября — 8 918 грн.

Одессит Валерий считает увеличение минимальной зарплаты уместным. Чтобы содержать семью, мужчине приходится работать на двух работах.

"Повышение прожиточного минимума нужно обязательно. Вот, например, я вынужден работать и в школе, и в университете. Если не будут расти цены, то такое повышение существенно для меня и очень поможет. Если бы я жил один, то думаю, что 15 тысяч гривен мне бы хватило. А  так как у меня семья, то для ее обеспечения нужно больше денег", — рассказывает Валерий.

"Хорошо, что планируют повышение, потому что это никогда не будет лишним. Всегда найдется статья семейных расходов, где нужны дополнительные деньги. Если даже не на еду, то хотя бы вернуться к культурной жизни, можно сходить в театр. Потому что сегодня все думают только о том, чтобы поесть, а о собственном развитии забыли", — отмечает одесситка Нина.

С минимальной зарплатой вырастут и цены

Продолжение полномасштабной войны оказало негативное влияние как на общие экономические показатели страны, так и на платежеспособность каждого отдельного украинца. Покупательная способность граждан из-за инфляции и девальвации гривны снизилась. При этом цены на продовольственную группу товаров подскочили еще больше, что бьет по кошелькам украинцев, ежемесячно тратящих почти половину своих доходов именно на еду.

"Мне трудно сказать, насколько повышение минимальной зарплаты поможет, потому что у нас сначала поднимают цены, а потом уже и немного зарплату. Поэтому фактически я не чувствую этого повышения, потому что деньги сразу "уйдут" от меня. Пожалуй, сколько бы не было денег, их всегда мало", — делится своими мыслями Александр.

"Я уверена, что сегодня прожиточный минимум маловат и даже те продукты, которые мы раньше покупали, сейчас не можем себе позволить. Однако при всех сложностях помогаем украинской армии. Надо понимать, что повышение зарплаты повлечет за собой повышение цен, в частности, на коммунальные услуги. Люди, что получат, то и сразу отдадут. Но, надеемся, что частично оно поможет", — говорит одесситка Лидия.

По словам переселенки из Бахмута Татьяны Ивановны, повышение минимальной зарплаты станет поводом поднять цену на продукцию, в том числе и на продовольствие. Если бы инфляцию удалось остановить, то рост зарплат был бы положительным для каждой семьи.

"Ой, это повышение только для показухи. Этого не хватит, потому что все деньги пойдут на погашение долгов, а потом эта кабала упадет на плечи детей, внуков и правнуков. Посмотрите, как сейчас цены выросли. Вот лук покупала, почти 60 грн. Так это вообще ни в какие рамки не вписывается", — рассказывает Татьяна Ивановна.

Повышение тарифов на электроэнергию

Кабинет Министров рассматривает возможность пересмотра тарифов на электроэнергию для населения. Среди обоснований причин — необходимость преодолеть последствия энергетического террора россиян. В правительстве отмечают: это может произойти не раньше конца отопительного сезона. Одесситы считают, что это  и есть одна из причин, почему на повестке дня встал вопрос о повышении минимальной зарплаты.

"Конечно, все это подвязано к электроэнергии. А это за собой повлечет подорожание продуктов питания, хлебобулочных изделий. А там и все остальное начнет дорожать. У нас сегодня больше денег идет на продукты, коммунальные услуги мы не в состоянии оплатить, имеем долги. Поэтому, думаю, повышение минимальной зарплаты особо и не спасет", — отмечает одессит Руслан.

"Такое поднятие актуально, но, учитывая сегодняшние цены, то это не очень уж и много. Я уже больше года без работы и живу на средства родителей. Нас в семье четверо, папа военный, у него больше зарплата. Но нам все равно не хватает, коммуналка выросла", — делится Вероника.

Одесситка Оксана считает, что исходя из анонсированного роста на коммунальные платежи повышение минимальной зарплаты никак не скажется на людях. По ее словам, чтобы понимать, насколько трудно выживать украинцам, принимающие решения должны почувствовать все на себе, тогда они действительно будут действовать в пользу людей.

"Считаю, что повышение минимальной зарплаты поможет особенно тем людям, которые живут на копейки. Было бы хорошо, чтобы наши парламентарии хотя бы месяц пожили на прожиточный минимум, тогда поняли, хватает ли этих денег. Если уж проанонсировали, что поднимется электроэнергия, то за этим последует подорожание и на другие продукты",— резюмирует Оксана.

Напомним, что в прошлом году при составлении проекта государственного бюджета на 2023 год было принято решение отказаться от запланированного увеличения показателей минимальной заработной платы и прожиточного минимума на следующий год. Это было сделано в свете экономической ситуации в Украине, вызванной продолжающейся войной. Пока неизвестно, будет ли принят законопроект, направленный на изменение этого решения.

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