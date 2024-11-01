В Одесі врятували лиса — фото

Врятований спелеологами лис. Фото: Ігор Біляков

Спелеологи під час походу у катакомби знайшли лиса, який провалився під землю. Завдяки допомозі спеціалістів тварину вдалося врятувати.

Про це повідомив директор Одеського зоопарку Ігор Біляков.

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Дослідник катакомб Роман Маузер виявив тварину на дні чотириметрового колодязя у районі Шкодової гори. Спелеологи покликали на допомогу директора зоопарку.

Лис на дні колодязя. Фото: Ігор Біляков

"Якби не така випадкова знахідка, тварина би неминуче загинула. Але все закінчилось щасливо, лис неушкоджений. Молодий, красивий, здоровий звір", — розповідає Ігор Біляков.

Лиса винесли назовні й випустили.

Спелеологи врятували лиса. Фото: Ігор Біляков

Лиси в місті

Зазначимо, що останніми роками лисиць часто бачать у парках і на вулицях міста. Особливо багато їх на схилах поблизу моря та біля звалищ. Зоологи стверджують, що боятися цих тварин не треба. Бажано просто не чіпати їх і в жодному разі не годувати. Даючи їжу диким звірам, люди завдають їм шкоду, адже ламається поведінка тварини, вона припиняє полювати й починає шукати контакт із людьми.

Нагадаємо, на Рівненщині знайшли тіло мертвої левиці. Раніше на Прикарпатті чоловік пішов по гриби і зазнав нападу ведмедиці.