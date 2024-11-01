В Одессе спасли лиса — фото

Подземная ловушка — в Одессе спасли дикого зверя, фото
Спелеологи во время похода в катакомбы обнаружили провалившегося под землю лису. Благодаря помощи специалистов зверя удалось спасти.
Об этом сообщил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.
Операция по спасению
Исследователь катакомб Роман Маузер обнаружили животное на дне четырехметрового колодца в районе Шкодовой горы. Спелеологи позвали на помощь директора зоопарка.
"Если бы не такая случайная находка, зверь бы неизбежно погиб. Но все закончилось счастливо, лиса невредима. Молодой, красивый, здоровый зверь", — рассказывает Игорь Биляков.
Лиса вынесли наружу и выпустили.
Лисы в городе
В последние годы лисиц часто видят в парках и на улицах города. Особенно много их на склонах у моря и у свалок. Зоологи утверждают, что бояться этих животных не следует. Желательно просто не трогать их и ни в коем случае не кормить. Давая пищу диким зверям, люди наносят им вред, ведь ломается поведение животного, оно прекращает охоту и начинает искать контакт с людьми.
Напомним, в Ровенской области нашли тело мертвой львицы. Ранее на Прикарпатье мужчина пошел за грибами и подвергся нападению медведицы.
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