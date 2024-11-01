В Одессе спасли лиса — фото

Спасенный спелеологами лис. Фото: Игорь Беляков

Спелеологи во время похода в катакомбы обнаружили провалившегося под землю лису. Благодаря помощи специалистов зверя удалось спасти.

Об этом сообщил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

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Исследователь катакомб Роман Маузер обнаружили животное на дне четырехметрового колодца в районе Шкодовой горы. Спелеологи позвали на помощь директора зоопарка.

Лис на дне колодца. Фото: Игорь Биляков

"Если бы не такая случайная находка, зверь бы неизбежно погиб. Но все закончилось счастливо, лиса невредима. Молодой, красивый, здоровый зверь", — рассказывает Игорь Биляков.

Лиса вынесли наружу и выпустили.

Спелеологи спасли лису. Фото: Игорь Биляков

Лисы в городе

В последние годы лисиц часто видят в парках и на улицах города. Особенно много их на склонах у моря и у свалок. Зоологи утверждают, что бояться этих животных не следует. Желательно просто не трогать их и ни в коем случае не кормить. Давая пищу диким зверям, люди наносят им вред, ведь ломается поведение животного, оно прекращает охоту и начинает искать контакт с людьми.

Напомним, в Ровенской области нашли тело мертвой львицы. Ранее на Прикарпатье мужчина пошел за грибами и подвергся нападению медведицы.