Пільги на комуналку у 2025 році, як отримати

Чоловік рахує плату за комуналку. Фото: Новини.LIVE

Наступного року деякі одесити можуть отримати пільги на комунальні послуги та паливо. Йдеться передусім про осіб з інвалідністю, ветеранів, сім'ї загиблих та багатодітні сім'ї.

Новини.LIVE дізналися, хто може отримати допомогу і як це зробити.

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Право на державну допомогу в Україні мають:

люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, члени родин загиблих військових;

"чорнобильці";

учасники війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і члени їхніх родин;

ветерани силових структур і дружини або чоловіки загиблих ветеранів;

багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї з трьома чи більше дітьми;

пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек або у сфері культури у сільській місцевості.

Як отримати пільги

Для отримання допомоги людина має надати заяву та документи, які підтверджують право на пільгу. Звертатися можна як особисто до органів Пенсійного фонду, так і поштою. Також надати документи можливо через офіційний сайт Мінсоцполітики, мобільний додаток Пенсійного фонду та через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

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