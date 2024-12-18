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Пільги на комуналку — як одеситам оформити допомогу з бюджету

18 грудня 2024 17:47
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Пільги на комуналку у 2025 році, як отримати
Чоловік рахує плату за комуналку. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Наступного року деякі одесити можуть отримати пільги на комунальні послуги та паливо. Йдеться передусім про осіб з інвалідністю, ветеранів, сім'ї загиблих та багатодітні сім'ї. 

Новини.LIVE дізналися, хто може отримати допомогу і як це зробити.

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Кому забезпечені пільги

Право на державну допомогу в Україні мають: 

  • люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, члени родин загиблих військових;
  • "чорнобильці";
  • учасники війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і члени їхніх родин;
  • ветерани силових структур і дружини або чоловіки загиблих ветеранів; 
  • багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї з трьома чи більше дітьми;
  • пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек або у сфері культури у сільській місцевості.

Як отримати пільги

Для отримання допомоги людина має надати заяву та документи, які підтверджують право на пільгу. Звертатися можна як особисто до органів Пенсійного фонду, так і поштою. Також надати документи можливо через офіційний сайт Мінсоцполітики, мобільний додаток Пенсійного фонду та через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Раніше ми повідомляли, за що можна не платити пенсіонерам у 2025 році. Також ми розповідали, яку допомогу можуть отримати батьки учасників бойових дій.

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