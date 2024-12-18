Льготы на коммуналку в 2025 году

Мужчина считает плату за коммуналку. Фото: Новини.LIVE

В следующем году некоторые одесситы могут получить льготы по коммунальным услугам и топливу. Речь идет прежде всего о лицах с инвалидностью, ветеранах, семье погибших и многодетных семьях.

Новини.LIVE узнали, кто может получить помощь и как это сделать.

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Право на государственную помощь в Украине имеют:

люди с инвалидностью в результате войны, участники боевых действий, члены семей погибших военных;

"чернобыльцы";

участники войны, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной и члены их семей;

ветераны силовых структур и супруги или мужья погибших ветеранов;

многодетные семьи, детские дома семейного типа и приемные семьи с тремя или более детьми;

пенсионеры, ранее работавшие педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек или в сфере культуры в сельской местности.

Как получить льготы

Для получения помощи человек должен предоставить заявление и документы, подтверждающие право на льготу. Обращаться можно как лично в органы Пенсионного фонда, так и по почте. Также предоставить документы можно через официальный сайт Минсоцполитики, мобильное приложение Пенсионного фонда и через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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