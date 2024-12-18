Льготы на коммуналку в 2025 году

Льготы на коммуналку — как одесситам оформить помощь из бюджета
В следующем году некоторые одесситы могут получить льготы по коммунальным услугам и топливу. Речь идет прежде всего о лицах с инвалидностью, ветеранах, семье погибших и многодетных семьях.
Новини.LIVE узнали, кто может получить помощь и как это сделать.
Кому обеспечены льготы
Право на государственную помощь в Украине имеют:
- люди с инвалидностью в результате войны, участники боевых действий, члены семей погибших военных;
- "чернобыльцы";
- участники войны, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной и члены их семей;
- ветераны силовых структур и супруги или мужья погибших ветеранов;
- многодетные семьи, детские дома семейного типа и приемные семьи с тремя или более детьми;
- пенсионеры, ранее работавшие педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек или в сфере культуры в сельской местности.
Как получить льготы
Для получения помощи человек должен предоставить заявление и документы, подтверждающие право на льготу. Обращаться можно как лично в органы Пенсионного фонда, так и по почте. Также предоставить документы можно через официальный сайт Минсоцполитики, мобильное приложение Пенсионного фонда и через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
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