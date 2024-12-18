Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Льготы на коммуналку — как одесситам оформить помощь из бюджета arrow

Льготы на коммуналку — как одесситам оформить помощь из бюджета

18 декабря 2024 17:47
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Льготы на коммуналку в 2025 году
Мужчина считает плату за коммуналку. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В следующем году некоторые одесситы могут получить льготы по коммунальным услугам и топливу. Речь идет прежде всего о лицах с инвалидностью, ветеранах, семье погибших и многодетных семьях.

Новини.LIVE узнали, кто может получить помощь и как это сделать.

Читайте также:

Кому обеспечены льготы

Право на государственную помощь в Украине имеют:

  • люди с инвалидностью в результате войны, участники боевых действий, члены семей погибших военных;
  • "чернобыльцы";
  • участники войны, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной и члены их семей;
  • ветераны силовых структур и супруги или мужья погибших ветеранов;
  • многодетные семьи, детские дома семейного типа и приемные семьи с тремя или более детьми;
  • пенсионеры, ранее работавшие педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек или в сфере культуры в сельской местности.

Как получить льготы

Для получения помощи человек должен предоставить заявление и документы, подтверждающие право на льготу. Обращаться можно как лично в органы Пенсионного фонда, так и по почте. Также предоставить документы можно через официальный сайт Минсоцполитики, мобильное приложение Пенсионного фонда и через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Ранее мы сообщали, за что можно не платить пенсионерам в 2025 году. Также мы рассказывали, какую помощь могут получить родители участников боевых действий.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы льготы социальная помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:31 В Николаеве для больниц просят льготы — какие именно

18:26 Орбан резко ответил на слова Зеленского о перемирии на Рождество

Text

18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

18:23 Без осадков, но с "сюрпризом" — какая погода на Киевщине завтра

18:10 Будет ли субсидия, если получить Нацкешбек и Зимову єПідтримку

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

18:06 В Европе говорят об отправке войск в Украину, — СМИ

18:02 Предупреждают об опасности — какой будет погода в Харькове завтра

17:58 Полицейским в Украине предоставляют немало льгот — список

17:57 Новые условия — как оформить пенсионное удостоверение в Украине

17:51 Зеленский впервые рассказал, чем займется после окончания войны

18:31 В Николаеве для больниц просят льготы — какие именно

18:26 Орбан резко ответил на слова Зеленского о перемирии на Рождество

18:23 Без осадков, но с "сюрпризом" — какая погода на Киевщине завтра

18:10 Будет ли субсидия, если получить Нацкешбек и Зимову єПідтримку

18:06 В Европе говорят об отправке войск в Украину, — СМИ

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

18:02 Предупреждают об опасности — какой будет погода в Харькове завтра

17:58 Полицейским в Украине предоставляют немало льгот — список

17:57 Новые условия — как оформить пенсионное удостоверение в Украине

17:51 Зеленский впервые рассказал, чем займется после окончания войны

17:48 Казни пленных — Лубинец назвал количество случаев с 2022 года

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

06:15 Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

16 декабря 2024

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

Text

18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

Text

17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

Text

15:50 Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет

Text

13:05 Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

Text

13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

Text

12:10 В 3 ОШБр отреагировали на штрафы волонтерам за передачу авто

Text

11:34 Горбенко ответил, для чего Украине множественное гражданство

Text

11:12 Нардеп объяснил, каким может быть онлайн-голосование на выборах

Text

08:00 Встреча Зеленского с Туском во Львове — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине