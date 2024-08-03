На Одещині в Дунаї потонула дівчинка-підліток

Птахи сидять на камені на річці Дунай. Фото ілюстративне: УНІАН

Вчора ввечері на вулиці Фортецькій у місті Ізмаїл, на 95-му кілометрі річки Дунай, зникла дівчинка-підліток. Відомо, що вона пішла купатися та зникла безвісти у воді.

Про це у суботу вранці, 3 серпня, повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Читайте також:

Повідомлення ДСНС про пошуки дівчинки. Фото: скриншот

Трагічний інцидент на Дунаї

За інформацією рятувальників, дівчинка 2010 року народження пірнула у воду та зникла. На місце події негайно прибули рятувальники, представники поліції та прикордонники. Вони обстежили узбережжя та поверхню води, але, на жаль, дівчинку не було знайдено.

Пошуки продовжуються

Пошуки зниклої мають продовжитися сьогодні. До роботи будуть залучені водолази ДСНС.

Правила поведінки на воді