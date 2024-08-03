На Одещині в Дунаї потонула дівчинка-підліток

Пірнула у Дунай — на Одещині шукають дівчинку, яка зникла у воді
3 серпня 2024 10:57
Птахи сидять на камені на річці Дунай. Фото ілюстративне: УНІАН
Вчора ввечері на вулиці Фортецькій у місті Ізмаїл, на 95-му кілометрі річки Дунай, зникла дівчинка-підліток. Відомо, що вона пішла купатися та зникла безвісти у воді.
Про це у суботу вранці, 3 серпня, повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
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За інформацією рятувальників, дівчинка 2010 року народження пірнула у воду та зникла. На місце події негайно прибули рятувальники, представники поліції та прикордонники. Вони обстежили узбережжя та поверхню води, але, на жаль, дівчинку не було знайдено.
Пошуки продовжуються
Пошуки зниклої мають продовжитися сьогодні. До роботи будуть залучені водолази ДСНС.
Правила поведінки на воді
- Відпочинок на воді (купання, катання на човнах) повинен бути тільки у спеціально відведених місцевими органами виконавчої влади та обладнаних для цього місцях.
- Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби.
- Купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду при швидкості вітру до 10 м/с, температурі води — не нижче +18 °С, повітря — не нижче +24 °С.
- Після прийняття їжі купатися рекомендовано не раніше, ніж через 1,5-2 години.
- Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря та води.
- У воді варто знаходитись не більше 15 хвилин.
- Після купання не рекомендується приймати сонячні ванни, краще відпочити в тіні.
- Не рекомендується купатися поодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів.
- Перед тим, як стрибати у воду, переконайтесь в безпеці дна і достатній глибині водоймища.
- Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, прозора вода, рівне дно.
- Під час купання не робіть зайвих рухів, не тримайте свої м’язи у постійному напруженні, не порушуйте ритму дихання, не перевтомлюйте себе, не беріть участі у великих запливах без дозволу лікаря і необхідних тренувань.
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