В Одесской области в Дунае утонула девочка-подросток

Птицы сидят на камне на реке Дунай. Фото иллюстративное: УНИАН

Вчера вечером на улице Фортецкой в городе Измаил, на 95 километре реки Дунай, исчезла девочка-подросток. Известно, что она пошла купаться и пропала без вести в воде.

Об этом в субботу утром, 3 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Сообщение ГСЧС о поисках девочки. Фото: скриншот

Трагический инцидент на Дунае

По информации спасателей девочка, 2010 года рождения нырнула в воду и исчезла. На место происшествия прибыли спасатели, представители полиции и пограничники. Они обследовали побережье и поверхность воды, но, к сожалению, девочка не была найдена.

Поиски продолжаются

Поиски пропавшей должны продолжиться сегодня. К работе будут привлечены водолазы ГСЧС.

Правила поведения на воде