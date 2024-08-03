В Одесской области в Дунае утонула девочка-подросток

Нырнула в Дунай — на Одесчине ищут девочку, которая исчезла в воде
3 августа 2024 10:57
Птицы сидят на камне на реке Дунай. Фото иллюстративное: УНИАН
Вчера вечером на улице Фортецкой в городе Измаил, на 95 километре реки Дунай, исчезла девочка-подросток. Известно, что она пошла купаться и пропала без вести в воде.
Об этом в субботу утром, 3 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
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По информации спасателей девочка, 2010 года рождения нырнула в воду и исчезла. На место происшествия прибыли спасатели, представители полиции и пограничники. Они обследовали побережье и поверхность воды, но, к сожалению, девочка не была найдена.
Поиски продолжаются
Поиски пропавшей должны продолжиться сегодня. К работе будут привлечены водолазы ГСЧС.
Правила поведения на воде
- Отдых на воде (купание, катание на лодках) должен быть только в специально отведенных местными органами исполнительной власти и оборудованных местах.
- Безопаснее отдыхать на воде в светлую часть суток.
- Купаться разрешается в спокойную безветренную погоду при скорости ветра до 10 м/с, температуре воды — не ниже +18 °С, воздух — не ниже +24 °С.
- После принятия пищи купаться рекомендовано не раньше чем через 1,5-2 часа.
- Заходить в воду необходимо медленно, позволяя телу адаптироваться к изменению температуры воздуха и воды.
- В воде следует находиться не более 15 минут.
- После купания не рекомендуется принимать солнечные ванны, лучше отдохнуть в тени.
- Не рекомендуется купаться в одиночку у крутых, обрывистых и заросших густой растительностью берегов.
- Перед тем, как прыгать в воду, убедитесь в безопасности дна и достаточной глубине водоема.
- Нырять можно только там, где есть для этого достаточная глубина, прозрачная вода, ровное дно.
- Во время купания не совершайте лишних движений, не держите свои мышцы в постоянном напряжении, не нарушайте ритм дыхания, не переутомляйте себя, не участвуйте в больших заплывах без разрешения врача и необходимых тренировок.
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