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В Черном море фиксируется снаряженный ракетоноситель россиян

3 августа 2024 10:26
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Россияне вывели в Черное море ракетоноситель на дежурство
Российская субмарина на дежурстве. Фото: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На сегодня, 3 августа, в акватории Черного моря присутствует российский флот. Сейчас на рейде находится снаряженный ракетоноситель захватчиков. Также оккупанты не выходят и из Средиземного моря — в субботу там на дежурстве 16 ракет типа "Калибр".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • Черное море — в акватории поджидают два вражеских ракетоносителя с общим залпом до восьми "Калибров".
  • Азовское море — нет российского флота.
  • Средиземное море — два корабля, один из них — ракетоноситель с залпом до 16 "Калибров".

В Черном море фиксируется снаряженный российский ракетоноситель - фото 1

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основные ракетные корабли российского Черноморского флота представлены малыми ракетными кораблями проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". Сейчас "Циклон" обеспечивает охрану Севастопольской бухты, тогда как "Амур" и "Туча" проходят испытания неподалеку от Новороссийска. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Характеристика ракеты "Калибр"
Информация о ракетах "Калибр". Фото: NV

Черноморский флот также имеет в своем составе четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как другие носители имеют по восемь.

Движение по морю не остановилось

Кроме этого, по данным ВМС ВСУ, оккупанты продолжают движение судов через Керченскую. Так за сутки в интересах РФ проход совершили:
к Черному морю — 7 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
к Азовского моря — 10 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

"Россияне продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отметили в ВМС.

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