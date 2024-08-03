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Дорога к границе свободна — ситуация на трассе Одесса-Рени

3 августа 2024 09:53
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пробки на трассе Одесса — Рени сегодня утром, 3 августа
Траса Одесса-Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в субботу утром, 3 августа. Стоит отметить, что их размеры не значительны. Кроме этого, нет очередей и из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта, которое наблюдается перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает менее полукилометра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом очередей нет.

Пробки в направлении Паланки 28 июля
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очередей на пересечение границы не наблюдается. На картах этот участок синий, свидетельствующий о не затрудненном движении.

Пробки в направлении Староказачьего 28 июля
Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин у Татарбунаров и Измаила. Однако следует отметить, что размер этих пробок существенно не влияют на трафик.

Пробки в направлении Орловки 28 июля
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на въезд в Украину. На картах этот участок обозначен красным цветом.

Пробки в направлении Орловки 28 июля
Дорога до Рени. Фото: скриншот

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