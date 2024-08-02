Лето-2024: как провели его одесситы и гости города

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Уже два месяца лета позади, но, несмотря на это, сезон развлечений и отпусков не заканчивается. У одесситов и гостей города есть еще август, за который необходимо успеть сходить на море, посетить концерт и просто прогуляться по старинным улочкам исторического центра Одессы. И хотя цены в этом году "кусаются", все же в известных местах можно встретить достаточно много туристов среди спешащих на работу горожан.

Так что журналисты Новини.LIVE спросили у самих одесситов, как у них проходит лето.

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Есть стереотип, что отдыхать в Одессе могут только туристы. Горожане постоянно работают и откладывают "когда-то на потом" поход на море или прогулку. Об этом рассказывает и Валерия, которая шутит, что мечтает увидеть на улицах хотя бы одного местного, а встречаются одни отдыхающие.

"Классно проводим лето. В основном взглядом. Море нам очень понравилось, хотим приезжать чаще. И хотим видеть больше одесситов", — отмечает Валерия.

Валерия с мужем успели отдохнуть. Фото: Новини.LIVE

Также на отдых в наш город приехал и турист из Черкасс. По словам парня, у него есть всего несколько дней, поэтому нужно успеть сделать все в экспресс-режиме: покупаться в море, посмотреть на архитектуру и посетить хорошие заведения.

"В Одессе очень классно. Я здесь только два дня, но Черное море мне очень понравилось. Как проведу точно август — не знаю. Хочу посмотреть здесь интересные места. И потом уехать в Херсон", — говорит турист из Черкасс Мудассар.

Мудасар приехал в Одессу на несколько дней. Фото: Новини.LIVE

Одесситы работают

В то же время сами одесситы проводят теплый сезон действительно взглядом. Среди горожан, говорит Лина, не принято брать отпуск летом. Ведь не надо ехать на море — оно "не успеет высохнуть", шутит девушка. Поэтому и приходится проводить время на работе.

"Честно говоря, я постоянно на работе. И как настоящая одесситка только дважды купалась в море. А остаток планирую провести в компании друзей. Возможно, сходим на какие-нибудь мероприятия", — отмечает Лина.

Лина постоянно работает. Фото: Новини.LIVE

Такого же мнения и Алексей, работавший все лето и планирующий работать в дальнейшем. Парень считает, что нужно зарабатывать деньги, пока молодой, и откладывать на старость. Поэтому почти каждое лето у него проходит одинаково.

"Я провожу лето очень классно, хоть и был на море один раз. Я работал весь сезон и так же продолжу до конца, пожалуй", — добавляет Алексей.

Алексей получает деньги вместо отдыха. Фото: Новини.LIVE

А вот Ксения, хоть и работала, как и другие, все же планирует провести август с пользой. Девушка говорит, что к концу месяца туристов станет меньше, пляжи будут более свободными, поэтому она планирует пойти позагорать в бархатный сезон.

"Я провела все лето на работе. А на море еще ни разу не была. Возможно, как раз в августе будет время", — заключает Ксения.

Ксения планирует позагорать в бархатный сезон. Фото: Новини.LIVE

Большая часть лета пронеслась довольно быстро. В этом году в городе официально открыли места для купания и обустроили укрытие. Кроме того, к счастью, в регионе стало меньше тревог, из-за чего многие туристы все же решились приехать на отдых. А вот в какую сумму он обойдется и где жить на период отпуска — читайте в материале.