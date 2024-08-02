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Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

2 серпня 2024 18:49
Рвачова Анастасія - редактор
Літо-2024: як провели його одесити та гості міста
Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасія - редактор

Вже два місяці літа позаду, але, попри це, сезон розваг та відпусток не закінчується. В одеситів та гостей міста є ще цілий серпень, за який необхідно встигнути сходити на море, відвідати концерт та просто прогулятися стародавніми вуличками історичного центру Одеси. І хоча ціни цього року "кусаються", все ж у відомих місцях можна зустріти досить багато туристів серед містян, які поспішають на роботу. 

Тож журналісти Новини.LIVE запитали в самих одеситів, як у них минає літо. 

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Встигнути все

Існує стереотип, що відпочивати в Одесі можуть тільки туристи. Містяни ж постійно працюють та відкладають "колись на потім" похід на море або прогулянку. Про це розповідає й Валерія, яка жартує, що мріє побачити на вулицях хоча б одного місцевого, а трапляються одні відпочивальники. 

"Класно проводимо літо. Здебільшого поглядом. Море нам дуже сподобалося, хочемо приїжджати частіше. І хочем бачити більше одеситів", — зазначає Валерія.

Валерія з чоловіком встигли відпочити. Фото: Новини.LIVE
Валерія з чоловіком встигли відпочити. Фото: Новини.LIVE

Також на відпочинок до нашого міста приїхав й турист із Черкас. За словами хлопця, у нього є лише кілька днів, тому потрібно встигнути зробити все в експрес-режимі: покупатися в морі, подивитися на архітектуру та відвідати гарні заклади. 

"В Одесі дуже класно. Я тут тільки два дні, але Чорне море мені дуже сподобалося. Як проведу точно серпень — не знаю. Хочу подивитися тут цікаві місця. І потім поїхати до Херсона", — каже турист із Черкас Мудассар. 

Мудассар приїхав до Одеси на кілька днів. Фото: Новини.LIVE
Мудассар приїхав до Одеси на кілька днів. Фото: Новини.LIVE

Одесити працюють

Водночас самі одесити проводять теплий сезон дійсно поглядом. Серед містян, каже Ліна, не заведено брати відпустку влітку. Адже не треба їхати на море — воно "не встигне висохнути", жартує дівчина. Тому й доводиться проводити час на роботі. 

"Чесно кажучи, я постійно на роботі. І як справжня одеситка лише двічі купалася у морі. А  залишок планую провести у компанії друзів. Можливо, сходимо на якісь заходи", — зазначає Ліна. 

Ліна постійно працює. Фото: Новини.LIVE
Ліна постійно працює. Фото: Новини.LIVE

Такої ж думки й Олексій, який працював все літо і планує працювати надалі. Хлопець вважає, що треба заробляти гроші, поки молодий, і відкладати на старість. Тому майже кожне літо у нього минає однаково. 

"Я проводжу літо дуже класно, хоч і був на морі один раз. Я працював весь сезон і так само продовжу до кінця, мабуть", — додає Олексій. 

Олексій заробляє гроші замість відпочинку. Фото: Новини.LIVE
Олексій заробляє гроші замість відпочинку. Фото: Новини.LIVE

А от Ксенія, хоч і працювала, як і решта, все ж планує провести серпень з користю. Дівчина каже, що під кінець місяця туристів поменшає, пляжі будуть вільнішими, тож вона планує піти позасмагати в оксамитовий сезон. 

"Я провела все літо на роботі. А на морі ще жодного разу не була. Можливо, як раз у серпні буде час", — підсумовує Ксенія. 

Ксенія планує позасмагати в оксамитовий сезон. Фото: Новини.LIVE
Ксенія планує засмагати в оксамитовий сезон. Фото: Новини.LIVE

Більша частина літа промайнула досить швидко. Цього року в місті офіційно відкрили місця для купання та облаштували укриття. Крім того, на щастя, у регіоні поменшало тривог, через що багато туристів все ж наважилися приїхати на відпочинок. А от в яку суму він обійдеться та де жити на період відпустки — читайте у матеріалі. 

Одеса туристи відпочинок українці Чорне море відпустка Україна Одеська область опитування Новини Одеси море

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