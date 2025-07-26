Одеситку засудили за виправдовування агресії РФ у Telegram

В Одесі судили жінку за виправдовування війни. Фото ілюстративне: Нацполіція

Жителька Одеси постала перед судом за виправдовування війни Росії проти України в Telegram. Вона підтримувала агресію РФ, окупацію Херсона та обстріли енергооб’єктів.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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З матеріалів слідства відомо, що 45-річна уродженка Одеси публікувала проросійські дописи в Telegram-чаті під псевдонімом і прихованим номером.

У листопаді 2022 року вона писала, що "Херсон — це Росія", а "території віддано лише тимчасово". Також поширювала дописи з прогнозами обстрілів енергооб’єктів України та підтримувала агресивні заяви кремлівських політиків.

"Закінчити СВО можна буде лише тоді, коли з України не буде загрози. Якщо не миром — то військовим шляхом", — писала обвинувачена в месенджері.

Усе це жінка надсилала у групу, створену її знайомим, де учасники публікували відверту проросійську пропаганду.

На суді вона визнала провину, розкаялася і навіть перерахувала 5 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Суд урахував це як пом’якшувальну обставину, а також позитивну характеристику з місця проживання.

Яке покарання за виправдовування війни

У підсумку жінці призначили 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробувальним строком 1 рік. Її залишили під цілодобовим домашнім арештом і зобов’язали з’являтись до пробації, повідомляти про зміну місця проживання та не виїжджати за кордон.

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