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Главная Одесса Писала о "российском Херсоне" — одесситка предстала перед судом

Писала о "российском Херсоне" — одесситка предстала перед судом

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 15:49
Одесситку осудили за оправдание агрессии РФ в Telegram
В Одессе судили женщину за оправдание войны. Фото иллюстративное: Нацполиция

Жительница Одессы предстала перед судом за оправдание войны России против Украины в Telegram. Она поддерживала агрессию РФ, оккупацию Херсона и обстрелы энергообъектов.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Из материалов следствия известно, что 45-летняя уроженка Одессы, публиковала пророссийские сообщения в Telegram-чате под псевдонимом и скрытым номером.

В ноябре 2022 года она писала, что "Херсон — это Россия", а "территории отданы лишь временно". Также распространяла сообщения с прогнозами обстрелов энергообъектов Украины и поддерживала агрессивные заявления кремлевских политиков.

"Закончить СВО можно будет только тогда, когда из Украины не будет угрозы. Если не миром — то военным путем", — писала обвиняемая в мессенджере.

Все это женщина отправляла в группу, созданную ее знакомым, где участники публиковали откровенную пророссийскую пропаганду.

На суде она признала вину, раскаялась и даже перечислила 5 тысяч гривен на поддержку ВСУ. Суд учел это как смягчающее обстоятельство, а также положительную характеристику с места жительства.

Какое наказание за оправдание войны

В итоге женщине назначили 5 лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год. Ее оставили под круглосуточным домашним арестом и обязали появляться в пробацию, сообщать об изменении места жительства и не выезжать за границу.

Напомним, на Волыни врач подделывала выводы ВВК. А также мы сообщали, что суд Львова взыскал с курсантки 450 тысяч за обучение.

Одесса Одесская область Новости Одессы війна измена судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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