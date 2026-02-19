Померла актриса Ірина Черкаська

Заслужена артистка України Ірина Черкаська. Фото: Український театр

В Одесі на 82-му році життя померла заслужена артистка України Ірина Черкаська. Вона присвятила рідній сцені понад 60 років, зіграла десятки яскравих ролей й до останнього виходила до глядачів.

Померла Ірина Черкаська

Черкаська народилася в Одесі, закінчила Київський театральний інститут і з 1963 року працювала в Одеському українському театрі імені В. Василька. Вона стала уособленням цього театру, втілюючи неперевершені образи Дженні Герш у "Матінці Кураж", Офелію у "Гамлеті", Раневську у "Вишневому саді", Донну Анну у "Кам’яному господарі". Чудова акторка грала і в кіно, залишивши частинку своєї душі у таких фільмах як: "Труффальдіно із Бергамо", "Трест, який луснув".

Заслужена артистка України Ірина Черкаська присвятила мистецтву понад шістдесят років. Загалом вона стала героїнею 13 вистав-ювілярів та була нагороджена премією рідного театру "За життєву відданість сцені".

Прощання з актрисою

Вона виходила на сцену до останніх днів, зігравши останню роль у драмі за Андруховичем у квітні минулого року. Прощання із заслуженою артисткою відбудеться у середу, 21 лютого, з 11:00 до 12:00 у фоє Українського театру імені В. Василька.

