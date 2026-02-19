Відео
Головна Одеса Пішла з життя актриса Ірина Черкаська — легенда одеської сцени

Пішла з життя актриса Ірина Черкаська — легенда одеської сцени

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 12:46
Померла актриса Ірина Черкаська
Заслужена артистка України Ірина Черкаська. Фото: Український театр

В Одесі на 82-му році життя померла заслужена артистка України Ірина Черкаська. Вона присвятила рідній сцені понад 60 років, зіграла десятки яскравих ролей й до останнього виходила до глядачів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Читайте також:

Померла Ірина Черкаська

Черкаська народилася в Одесі, закінчила Київський театральний інститут і з 1963 року працювала в Одеському українському театрі імені В. Василька. Вона стала уособленням цього театру, втілюючи неперевершені образи Дженні Герш у "Матінці Кураж", Офелію у "Гамлеті", Раневську у "Вишневому саді", Донну Анну у "Кам’яному господарі". Чудова акторка грала і в кіно, залишивши частинку своєї душі у таких фільмах як: "Труффальдіно із Бергамо", "Трест, який луснув".

Заслужена артистка України Ірина Черкаська присвятила мистецтву понад шістдесят років. Загалом вона стала героїнею 13 вистав-ювілярів та була нагороджена премією рідного театру "За життєву відданість сцені".

Прощання з актрисою

Вона виходила на сцену до останніх днів, зігравши останню роль у драмі за Андруховичем у квітні минулого року. Прощання із заслуженою артисткою відбудеться у середу, 21 лютого, з 11:00 до 12:00 у фоє Українського театру імені В. Василька. 

Нагадаємо, Юрій Феліпенко, артист театру та кіно, доброволець Сил оборони України, загинув на фронті. Він служив в одному з найрезультативніших батальйонів країни. Юрій не тільки грав, а й озвучував мультфільми, знімався в популярних серіалах, дарував живий голос анімації та глибину драмі. Його знали за ролями в "Цвіті пристрасті", "Обіцянці Богу", "Сірих бджолах" та виставі "Хіба ревуть воли, коли ясла повні?".

Також ми писали, що померла легендарна голлівудська акторка Кетрін О'Хара. Вона відома ролями у фільмах "Один вдома", "Бітлджус" та серіалі "Останні з нас". Вона народилася та виросла в Торонто. У 1988 році на знімальному майданчику фільму "Бітлджюс" вона познайомилася зі своїм чоловіком художником-постановочником Бо Велчем. Пара одружилася 1992 року та мала двох синів.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
