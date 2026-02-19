В Одессе умерла актриса Ирина Черкасская

Заслуженная артистка Украины Ирина Черкасская. Фото: Украинский театр

В Одессе сончалась заслуженная артистка Украины Ирина Черкасская, ей было 82 года. Она посвятила родной сцене более 60 лет, сыграла десятки ярких ролей и до последнего выходила к зрителям.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Черкасская родилась в Одессе, окончила Киевский театральный институт и с 1963 года работала в Одесском украинском театре имени В. Василька. Она стала олицетворением этого театра, воплощая непревзойденные образы Дженни Герш в "Матушке Кураж", Офелию в "Гамлете", Раневскую в "Вишневом саду", Донну Анну в "Каменном хозяине". Замечательная актриса играла и в кино, оставив частичку своей души в таких фильмах как: "Труффальдино из Бергамо", "Трест, который лопнул".

Заслуженная артистка Украины Ирина Черкасская посвятила искусству более шестидесяти лет. В целом она стала героиней 13 спектаклей-юбиляров и была награждена премией родного театра "За жизненную преданность сцене".

Прощание с актрисой

Она выходила на сцену до последних дней, сыграв последнюю роль в драме по Андруховичу в апреле прошлого года. Прощание с заслуженной артисткой состоится в среду, 21 февраля, с 11:00 до 12:00 в фойе Украинского театра имени В. Василька.

