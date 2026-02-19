Видео
Умерла Ирина Черкасская — Одесса прощается с легендой театра

Умерла Ирина Черкасская — Одесса прощается с легендой театра

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 12:46
В Одессе умерла актриса Ирина Черкасская
Заслуженная артистка Украины Ирина Черкасская. Фото: Украинский театр

В Одессе сончалась заслуженная артистка Украины Ирина Черкасская, ей было 82 года. Она посвятила родной сцене более 60 лет, сыграла десятки ярких ролей и до последнего выходила к зрителям.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Читайте также:

Умерла Ирина Черкасская

Черкасская родилась в Одессе, окончила Киевский театральный институт и с 1963 года работала в Одесском украинском театре имени В. Василька. Она стала олицетворением этого театра, воплощая непревзойденные образы Дженни Герш в "Матушке Кураж", Офелию в "Гамлете", Раневскую в "Вишневом саду", Донну Анну в "Каменном хозяине". Замечательная актриса играла и в кино, оставив частичку своей души в таких фильмах как: "Труффальдино из Бергамо", "Трест, который лопнул".

Заслуженная артистка Украины Ирина Черкасская посвятила искусству более шестидесяти лет. В целом она стала героиней 13 спектаклей-юбиляров и была награждена премией родного театра "За жизненную преданность сцене".

Прощание с актрисой

Она выходила на сцену до последних дней, сыграв последнюю роль в драме по Андруховичу в апреле прошлого года. Прощание с заслуженной артисткой состоится в среду, 21 февраля, с 11:00 до 12:00 в фойе Украинского театра имени В. Василька.

Напомним, Юрий Фелипенко, артист театра и кино, доброволец Сил обороны Украины, погиб на фронте. Он служил в одном из самых результативных батальонов страны. Юрий не только играл, но и озвучивал мультфильмы, снимался в популярных сериалах, дарил живой голос анимации и глубину драме. Его знали по ролям в "Цвете страсти", "Обещании Богу", "Серых пчелах" и спектакле "Разве ревут волы, когда ясли полны?".

Также мы писали, что умерла легендарная голливудская актриса Кэтрин О'Хара. Она известна ролями в фильмах "Один дома", "Битлджус" и сериале "Последние из нас". Она родилась и выросла в Торонто. В 1988 году на съемочной площадке фильма "Битлджюс" она познакомилась со своим мужем художником-постановщиком Бо Уэлчем. Пара поженилась в 1992 году и имела двух сыновей.

Одесса смерть Одесская область театр Новости Одессы актриса
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
