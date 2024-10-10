У Миколаєві судили військового — у чому звинувачують

Пішов у СЗЧ, але попався на шахрайстві — у Миколаєві судили військового
Військовий самовільно залишив військову частину. Втім, судили його зовсім за інше — він видурив телефон у свого сусіда. Свою провину чоловік повністю визнав.
Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з вироку Жовтневого районного суду Миколаєва.
Деталі справи
Перебуваючи у СЗЧ, військовий попросив у сусіда мобільний телефон і обіцяв повернути його через деякий час. Замість цього він здав гаджет у ломбард.
Згідно з матеріалами справи, військовий живе з цивільною дружиною і двома малолітніми дітьми. Свій вчинок він пояснив відсутністю грошей.
Що вирішив суд
Суддя визнав чоловіка винним і присудив його до одного року обмеження волі. Втім, враховуючи щире каяття підсудного, покарання йому замінили одним роком іспитового терміну.
Нагадаємо, військовому з Одещини Сергію Гнезділову повідомили про підозру у дезертирстві. Раніше він публічно заявив, що йде у СЗЧ, щоби привернути увагу до проблеми встановлення чітких строків служби.
Також на Сумщині винесли вирок чоловікові, який проігнорував повістку.
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