У Миколаєві судили військового — у чому звинувачують

Військовий йде полем. Фото ілюстративне: facebook Генштаб ЗСУ

Військовий самовільно залишив військову частину. Втім, судили його зовсім за інше — він видурив телефон у свого сусіда. Свою провину чоловік повністю визнав.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з вироку Жовтневого районного суду Миколаєва.

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Деталі справи

Перебуваючи у СЗЧ, військовий попросив у сусіда мобільний телефон і обіцяв повернути його через деякий час. Замість цього він здав гаджет у ломбард.

Згідно з матеріалами справи, військовий живе з цивільною дружиною і двома малолітніми дітьми. Свій вчинок він пояснив відсутністю грошей.

Що вирішив суд

Суддя визнав чоловіка винним і присудив його до одного року обмеження волі. Втім, враховуючи щире каяття підсудного, покарання йому замінили одним роком іспитового терміну.

Нагадаємо, військовому з Одещини Сергію Гнезділову повідомили про підозру у дезертирстві. Раніше він публічно заявив, що йде у СЗЧ, щоби привернути увагу до проблеми встановлення чітких строків служби.

Також на Сумщині винесли вирок чоловікові, який проігнорував повістку.