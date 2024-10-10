В Николаеве судили военного — в чем обвиняют

Ушел в СОЧ, но попался на мошенничестве — в Николаеве судили военного
Военный самовольно покинул воинскую часть. Впрочем, судили его совсем за другое — он выдурил телефон у своего соседа. Свою вину мужчина полностью признал.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Жовтневого районного суда Николаева.
Детали дела
Находясь в СОЧ, военный попросил у соседа мобильный телефон и обещал вернуть его через некоторое время. Вместо этого он сдал гаджет в ломбард.
Согласно материалам дела, военный живет с гражданской женой и двумя малолетними детьми. Свой поступок он объяснил отсутствием денег.
Что решил суд
Судья признал мужчину виновным и приговорил его к одному году ограничения свободы. Впрочем, учитывая искреннее раскаяние подсудимого, наказание ему заменили одним годом испытательного срока.
Напомним, военному из Одесчины Сергею Гнездилову сообщили о подозрении в дезертирстве. Ранее он публично заявил, что идет в СОЧ, чтобы привлечь внимание к проблеме установления четких сроков службы.
Также в Сумской области вынесли приговор мужчине, который проигнорировал повестку.
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