В Николаеве судили военного — в чем обвиняют

Военный идет по полю. Фото: иллюстративный/facebook Генштаб ВСУ

Военный самовольно покинул воинскую часть. Впрочем, судили его совсем за другое — он выдурил телефон у своего соседа. Свою вину мужчина полностью признал.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Жовтневого районного суда Николаева.

Читайте также:

Детали дела

Находясь в СОЧ, военный попросил у соседа мобильный телефон и обещал вернуть его через некоторое время. Вместо этого он сдал гаджет в ломбард.

Согласно материалам дела, военный живет с гражданской женой и двумя малолетними детьми. Свой поступок он объяснил отсутствием денег.

Что решил суд

Судья признал мужчину виновным и приговорил его к одному году ограничения свободы. Впрочем, учитывая искреннее раскаяние подсудимого, наказание ему заменили одним годом испытательного срока.

Напомним, военному из Одесчины Сергею Гнездилову сообщили о подозрении в дезертирстве. Ранее он публично заявил, что идет в СОЧ, чтобы привлечь внимание к проблеме установления четких сроков службы.

Также в Сумской области вынесли приговор мужчине, который проигнорировал повестку.