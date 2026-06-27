Після конфлікту з ТЦК в Одесі собака ледве ходить: відео

Собака, який постраждав унаслідок дій робітників ТЦК. Фото: Тетяна Пєнова/threads

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Собака породи джек-рассел-тер'єр, який постраждав під час конфлікту з працівниками ТЦК в Одесі, отримав травми та кульгає. Власниця тварини показала його стан на відео й розповіла власну версію подій.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дописи власниці собаки Тетяни Пєнової в мережі Threads.

Конфлікт з ТЦК в Одесі

Жінка пояснила, що вирішила публічно описати обставини інциденту, аби припинити поширення неправдивої інформації. За її словами, конфлікт стався 24 червня, коли її чоловік вигулював собаку. Одеситка стверджує, що чоловіка атакували люди у військовій формі, які не представилися і не перевіряли документи.

"10 осіб в пікселі, без будь-яких слів, не показуючи і не питаючи документів, в балаклавах та навіть медичній масці напали з дошкою, камінням, палкою з цвяхами, газовими балончиками. Чоловік відбився", — написала власниця собаки.

Дописи власниці собаки. Фото: скриншот з threads

Собаку підвісили за шию

Після цього, за її словами, невідомі забрали її собаку, у якого прізвисько Тіто, до мікроавтобуса. Чоловік побіг за автомобілем і, коли той ненадовго зупинився, побачив тварину всередині.

"Чоловік побачив, як собаку тримають в бусі, підвішеною за шию на повідці. Далі невідомі поїхали", — стверджує жінка.

Власниця розповіла, що одразу звернулася до поліції. До пошуків тварини також долучилися сусіди. Приблизно через півгодини собаку вдалося знайти неподалік від місця події. За словами жінки, після пережитого пес перебував у важкому стані та двічі втрачав свідомість.

"Я не передам словами, як собака кричала, коли опинилася в мене на руках. Він двічі втрачав свідомість від стресу на декілька секунд, потім підривався і плакав. Це бачили і чули працівники поліції та свідки", — написала вона.

Також власниця спростувала інформацію, яка раніше поширювалася у соцмережах про нібито переламані лапи собаки. Водночас вона підтвердила, що тварина отримала травми.

За її словами, одна задня лапа забита, а в іншій ветеринари підозрюють розрив зв'язок і пошкодження суглоба. Саме через це собака кульгає, що видно на оприлюдненому відео. Попереду на тварину чекає додаткове обстеження.

Деталі конфлікту з ТЦК і собакою в Одесі

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі розгорівся скандал через жорстоке поводження з собакою. Місцеві зоозахисники заявили про травмування пса, якого нібито ТЦК відібрали у власника під час мобілізаційних заходів. За інформацією організації Animal SOS Odessa, інцидент трапився після того, як власник тварини втік від ТЦК. Військовослужбовці забрали собаку, а згодом її знайшли в іншому районі міста. Тварина має переламані лапи та численні травми.

Собака, якого викрали та покалічили робітники ТЦК. Фото: Тетяна Пєнова/threads

Після інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Також Новини.LIVE повідомляли, що адвокатка Поліна Марченко в етері Вечір.LIVE коментуючи мобілізацію, заявила про вибіркову реакцію правоохоронців. На її думку, аналогічну оцінку мають отримувати й заяви про незаконне утримання чи застосування сили до військовозобов'язаних, а не лише тварин.