Потоп на Одещині: рятувальники відкачують воду

Південь Одещини затопило — рятувальники відкачують воду з дворів
15 червня 2024 14:00
Рятувальники відкачують воду з дворів. Фото ілюстративне: ДСНС
Уже понад добу на Одещині вирує гроза. Вчора дощ вдарив по південних районах області, за день у деяких містах, зокрема Вилкове, випало аж 90% місячної норми опадів. Унаслідок стихії багато приватних будинків зазнали підтоплення в Ізмаїльському та Болградському районах.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Одещини.
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За інформацією рятувальників, роботи з відкачування води проводилися за такими адресами:
- в Ізмаїльському районі, у місті Вилкове на вулиці Захисників України, рятувальники відкачали 30 м кв. дощової води.
- у селі Ліски на вулиці Перемоги, о 16:15 було відкачано 330 м кв. дощової води з двох при домових територій.
- у місті Ізмаїл на вулиці Короленка було відкачано 110 м кв. води.
- у місті Кілія на вулиці Михайла Білинського, відкачали 20 м кв. дощової води.
- в Болградському районі, в Арцизькій територіальній громаді, в селі Прямобалка на вулиці Покровська, було відкачано 72 м кв. води з території укриття.
- в місті Болград, по провулку Соборному, о 17:17 рятувальники відкачали 50 м кв. води з території будівлі.
- у місті Ізмаїл на вулиці Придунайська о 17:34 рятувальники провели рятувальну операцію з вилучення черепахи з важкодоступного місця.
Нагадаємо, у Києві у вівторок, 14 травня, затопило дорогу біля торгового центру Ocean Plaza. Дорога швидко перетворилася на річку через потужний витік води.
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