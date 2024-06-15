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Південь Одещини затопило — рятувальники відкачують воду з дворів

15 червня 2024 14:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Потоп на Одещині: рятувальники відкачують воду
Рятувальники відкачують воду з дворів. Фото ілюстративне: ДСНС
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Уже понад добу на Одещині вирує гроза. Вчора дощ вдарив по південних районах області, за день у деяких містах, зокрема Вилкове, випало аж 90% місячної норми опадів. Унаслідок стихії багато приватних будинків зазнали підтоплення в Ізмаїльському та Болградському районах. 

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Одещини.

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За інформацією рятувальників, роботи з відкачування води проводилися за такими адресами: 

  • в Ізмаїльському районі, у місті Вилкове на вулиці Захисників України, рятувальники відкачали 30 м кв. дощової води.
  • у селі Ліски на вулиці Перемоги, о 16:15 було відкачано 330 м кв. дощової води з двох при домових територій.
  • у місті Ізмаїл на вулиці Короленка було відкачано 110 м кв. води.
  • у місті Кілія на вулиці Михайла Білинського, відкачали 20 м кв. дощової води.
  • в Болградському районі, в Арцизькій територіальній громаді, в селі Прямобалка на вулиці Покровська, було відкачано 72 м кв. води з території укриття.
  • в місті Болград, по провулку Соборному, о 17:17 рятувальники відкачали 50 м кв. води з території будівлі.
  • у місті Ізмаїл на вулиці Придунайська о 17:34 рятувальники провели рятувальну операцію з вилучення черепахи з важкодоступного місця.

Нагадаємо, у Києві у вівторок, 14 травня, затопило дорогу біля торгового центру Ocean Plaza. Дорога швидко перетворилася на річку через потужний витік води. 
 

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