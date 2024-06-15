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Юг Одесчины затопило — спасатели откачивают воду из дворов

15 июня 2024 14:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Потоп в Одесской области: спасатели откачивают воду
Спасатели откачивают воду из дворов. Фото иллюстративное: ГСЧС
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Уже больше суток на Одесщине бурлит гроза. Вчера дождь ударил по южным районам области, за день в некоторых городах, в частности Вилково, выпало 90% месячной нормы осадков. В результате стихии многие частные дома оказались подтопленными в Измаильском и Болградском районах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесчины.

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По информации спасателей, работы по откачке воды проводились по следующим адресам:

  • в Измаильском районе, в городе Вилково по улице Защитников Украины, спасатели откачали 30 м кв. дождевой воды.
  • в селе Лески на улице Победы, в 16:15 было откачано 330 кв. дождевой воды из двух при домовых территориях.
  • в городе Измаил на улице Короленко было откачано 110 кв. воды.
  • в городе Килия по улице Михаила Билинского, откачали 20 м кв. дождевой воды.
  • в Болградском районе, в Арцизской территориальной общине, в селе Прямобалка по улице Покровская, было откачано 72 м кв. воды с территории укрытия.
  • в городе Болград, по переулку Соборном, в 17:17 спасатели откачали 50 кв. воды с территории здания.
  • в городе Измаил на улице Придунайска в 17:34 спасатели провели спасательную операцию по извлечению черепахи из труднодоступного места.

Напомним, в Киеве во вторник, 14 мая, затопило дорогу у торгового центра Ocean Plaza. Дорога быстро превратилась в реку из-за мощной утечки воды.

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