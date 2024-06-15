Потоп в Одесской области: спасатели откачивают воду

Юг Одесчины затопило — спасатели откачивают воду из дворов
15 июня 2024 14:00
Спасатели откачивают воду из дворов. Фото иллюстративное: ГСЧС
Уже больше суток на Одесщине бурлит гроза. Вчера дождь ударил по южным районам области, за день в некоторых городах, в частности Вилково, выпало 90% месячной нормы осадков. В результате стихии многие частные дома оказались подтопленными в Измаильском и Болградском районах.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесчины.
Читайте также:
По информации спасателей, работы по откачке воды проводились по следующим адресам:
- в Измаильском районе, в городе Вилково по улице Защитников Украины, спасатели откачали 30 м кв. дождевой воды.
- в селе Лески на улице Победы, в 16:15 было откачано 330 кв. дождевой воды из двух при домовых территориях.
- в городе Измаил на улице Короленко было откачано 110 кв. воды.
- в городе Килия по улице Михаила Билинского, откачали 20 м кв. дождевой воды.
- в Болградском районе, в Арцизской территориальной общине, в селе Прямобалка по улице Покровская, было откачано 72 м кв. воды с территории укрытия.
- в городе Болград, по переулку Соборном, в 17:17 спасатели откачали 50 кв. воды с территории здания.
- в городе Измаил на улице Придунайска в 17:34 спасатели провели спасательную операцию по извлечению черепахи из труднодоступного места.
Напомним, в Киеве во вторник, 14 мая, затопило дорогу у торгового центра Ocean Plaza. Дорога быстро превратилась в реку из-за мощной утечки воды.
Читайте Новини.LIVE!