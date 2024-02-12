Півсотні вулиць в Одесі без електропостачання — де немає світла

Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 12 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Центральний РЕМ:

Середньофонтанська,

Балківська, 128, 130, Заньковецької, 11, 10,12,14,

сквер Георгія Гамова, 13, 15, 17, 19,

Базарна, 1,2,

Леонтовича, 4,

б-р. Лідерсовський, 15, 17, 17а,

Віри Інбер,

Новосельського,

Старопортофранківська, 57,

Торгова, 49, 51,

пров. Ушинського, 2а,

4-а Приміська,

Вронського,

Ближні Млини,

Малиновського, 96, 96а, 98, 102, 104, 106, 108, 108а, 110,

Маршала Бабаджаняна, 30, 32, 34, 36а, 38, 38/корп.1, 40,

Спартаківська,

пров. Парашутний, 1,1б,

б-р. Італійський, 2, 4, 11,

Гімназична, 23, 25

Південний РЕМ:

Шкільний Аеродром, 1, 2,

просп. Небесної сотні, 6-14,

Д. Донського, 14,

1-а лінія 4-ої ст. Люстдорфської дороги, 37-49,

Березова,

Васнецова,

Лінійна,

Люстдорфська дорога,

Рясна,

пров. 1-й Тупиковий,

пров. Авіаторів,

Південний,

Жаботинського,

Жасминова,

Левкоєва,

Петрашевського,

Ромашкова,

пров. Прорізний, 27,

Миколи Куліша (Ванцетті),

вул. Васнецова, 21,

Рожева,

Рясна, 50,

вул. Сакко,

Глазунова,

Вертелецького, 47в,

Китобійна,

Невського, 44а,

Планетна,

пров. 1-й Василя Кандинського 17/а,

4-й,5-й Ульянівський,

пров. 5-й Кандинського Василя, 14а, 19,

пров. 2-й, 3-й Український,

Академічна,

Анни Ахматової,

Костанді,

Ялинкова,

пров. Новоукраїнський,

Купріна,

Баштанна,

Окружна,

пров. 1-й, 2-й Академічний,

Дачна,

Львівська,

Сумська,

пров. 2-й Дачний,

Гаршина,

Кришталева,

пров. Літній, 5,

пров. Рівний,

Педагогічна,

Тульська,

Чернігівська,

пров. 2-й Китобійний,

Вазова Івана, 9,

Вертелецького,

Лядова,

Немировича-Данченка,

Планетна, 30, 36а,

Прорізна, 5, 5а,

Собінова Флотська, 4, 4а, 7,

Достоєвського,

вул. Кавунова,

Кримська, 1, 3, 3/корп.1,

Лядова,

Тульська,

пров. Флотський,

пров. Слави,

Рівності,

Фонтанська дорога, 129,

Харківська,

Шишкіна, 39,

Юннатів,

Левітана,19/4, 19/5, 19/корп.3,

пров. Безіменний,

пров. Іподромний,

Молокова.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Що ще варто знати

Нагадаємо, тарифи на воду у низці міст можуть зрости з квітня 2024 року. Зокрема, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила очікуваний рівень зростання тарифу для столиці України.

Раніше ми писали, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Поки що його не планують скасовувати, проте все може змінитися лише у 2025 році, тобто після скасування воєнного стану.