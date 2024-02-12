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Полсотни улиц в Одессе без электроснабжения — где нет света

12 февраля 2024 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Полсотни улиц в Одессе без электроснабжения — где нет света
Энергетики работают в сетях. Фото: ДТЭК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 12 февраля, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Центральный РЭС:

  • Среднефонтанская,
  • Балковская, 128, 130, Заньковецкой, 11, 10,12,14,
  • сквер Георгия Гамова, 13, 15, 17, 19,
  • Базарная, 1,2,
  • Леонтовича, 4,
  • б-р. Лидерсовский, 15, 17, 17а,
  • Веры Инбер,
  • Новосельского,
  • Старопортофранковская, 57,
  • Торговая, 49, 51,
  • пер. Ушинского, 2а,
  • 4-я Пригородная,
  • Вронского,
  • Ближние Мельницы,
  • Малиновского, 96, 96а, 98, 102, 104, 106, 108, 108а, 110,
  • Маршала Бабаджаняна, 30, 32, 34, 36а, 38, 38/корп.1, 40,
  • Спартаковская,
  • пер. Парашютный, 1,1б,
  • б-р. Итальянский, 2, 4, 11,
  • Гимназическая, 23, 25

Южный РЭС:

  • Школьный Аэродром, 1, 2,
  • просп. Небесной сотни, 6-14,
  • Д. Донского, 14,
  • 1-я линия 4-й ст. Люстдорфской дороги, 37-49,
  • Березовая,
  • Васнецова,
  • Линейная,
  • Люстдорфская дорога,
  • Обильная,
  • пер. 1-й Тупиковый,
  • пер. Авиаторов,
  • Южная,
  • Жаботинского,
  • Жасминова,
  • Левкоева,
  • Петрашевского,
  • Ромашкова,
  • пер. Прорезной, 27,
  • Николая Кулиша (Ванцетти),
  • ул. Васнецова, 21,
  • Розовая,
  • Обильная, 50,
  • ул. Сакко,
  • Глазунова,
  • Вертелецкого, 47в,
  • Китобойная,
  • Невского, 44а,
  • Планетная,
  • пер. 1-й Василия Кандинского 17/а,
  • 4-й, 5-й Ульяновский,
  • пер. 5-й Кандинского Василия, 14а, 19,
  • пер. 2-й, 3-й Украинский,
  • Академическая,
  • Анны Ахматовой,
  • Констанди,
  • Елочная,
  • пер. Новоукраинский,
  • Куприна,
  • Бахчевая,
  • Окружная,
  • пер. 1-й, 2-й Академический,
  • Дачная,
  • Львовская,
  • Сумская,
  • пер. 2-й Дачный,
  • Гаршина,
  • Хрустальная,
  • пер. Летний, 5,
  • пер. Ровный,
  • Педагогическая,
  • Тульская,
  • Черниговская,
  • пер. 2-й Китобойный,
  • Вазова Ивана, 9,
  • Вертелецкого,
  • Лядова,
  • Немировича-Данченко,
  • Планетная, 30, 36а,
  • Прорезная, 5, 5а,
  • Собинова
  • Флотская, 4, 4а, 7,
  • Достоевского,
  • ул. Арбузная,
  • Крымская, 1, 3, 3/корп.1,
  • Лядова,
  • Тульская,
  • пер. Флотский,
  • пер. Славы,
  • Равенства,
  • Фонтанская дорога, 129,
  • Харьковская,
  • Шишкина, 39,
  • Юннатов,
  • Левитана,19/4, 19/5, 19/корп.3,
  • пер. Безымянный,
  • пер. Ипподромный,
  • Молокова.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Что еще стоит знать

Напомним, тарифы на воду в ряде городов могут вырасти с апреля 2024 года. В частности, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала ожидаемый уровень роста тарифа для столицы Украины.

Ранее мы писали, что в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но он не касается электроэнергии и холодной воды. Пока его не планируют отменять, однако все может измениться только в 2025 году, то есть после отмены военного положения.

Одесса
электроэнергия
Одесская область
электроснабжение
Новости Одессы
ДТЭК
отключения света
свет

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