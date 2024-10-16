У Литві вважають реалістичним План перемоги Зеленського

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Фото: Новини.LIVE

У західних партнерів є можливості домогтися виконання Плану перемоги, озвученого Президентом України Володимиром Зеленським. Інакше всьому світові загрожує серйозна криза.

Про це на брифінгу в Одесі повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

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Відкладати не можна

За словами міністра, план Володимира Зеленського цілком можливо втілити у життя, але для цього потрібна політична воля західних лідерів.

"Це дуже реалістичний план. У нас є можливість поставити зброю, у нас є можливість усунути всі обмеження на використання зброї. Це все залежить від політичних рішень", — наголосив Габріелюс Ландсбергіс.

Посадовець зазначив, що Україна має отримати гарантії безпеки, щоби не стати жертвою нового нападу наступного дня після укладення миру.

"Коли ми відклали ці дії у 2014 році, це призвело до ситуації 2022 року. Якщо ми зараз будемо відкладати рішення, то буде світова криза. Я сподіваюся, що цього не станеться", — сказав Габріелюс Ландсбергіс.

Крім того, міністр повідомив, що Литва надасть Україні енергетичного обладнання на 3,5 млрд євро.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав строки завершення війни.

Також документ Плану перемоги презентували у Верховній Раді.