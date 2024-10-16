В Литве считают реалистичным План победы Зеленского

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Фото: Новини.LIVE

У западных партнеров есть возможности добиться выполнения Плана победы, озвученного Президентом Украины Владимиром Зеленским. Иначе всему миру грозит серьезный кризис.

Об этом на брифинге в Одессе сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

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Откладывать нельзя

По словам министра, план Владимира Зеленского вполне возможно претворить в жизнь, но для этого нужна политическая воля западных лидеров.

"Это очень реалистичный план. У нас есть возможность поставить оружие, у нас есть возможность устранить все ограничения использования оружия. Это все зависит от политических решений", — подчеркнул Габриелюс Ландсбергис.

Чиновник отметил, что Украина должна получить гарантии безопасности, чтобы не стать жертвой нового нападения на следующий день после заключения мира.

"Когда мы отложили эти действия в 2014 году, это привело к ситуации 2022 года. Если мы сейчас будем откладывать решение, то будет мировой кризис. Я надеюсь, что этого не произойдет", — сказал Габриелюс Ландсбергис.

Кроме того, министр сообщил, что Литва предоставит Украине энергетическое оборудование на 3,5 млрд евро.

Напомним, Владимир Зеленский назвал сроки завершения войны.

Также документ Плана победы был презентован в Верховной Раде.