Планові вимкнення електроенергії в Одесі 9 жовтня: обстріли спричинили масові відключення

Фахівець на електростанції. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 9 жовтня, в Одесі можливі тимчасові вимкнення електроенергії. У декількох районах проводяться планові ремонтні роботи. Крім того, десятки тисяч жителів області залишилися без світла через російський обстріл. Енергетики працюють над усуненням несправностей та швидким відновленням подачі електроенергії.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 9-а лінія 2-й Лиманчик,

1-а, 5-а, 10-а Пересипська, 1, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,

Садова,

Авангардна, 1-31,

Бардаха, 12,

Велика Садова,

Глаубермана,

Отамана Головатого,

Долинська, 3-13,

Донецька,

П. Івахненко,

Керченська,

Кишинівська,

П. Клепацького, 9-А,

Професора Коровицького,

Кошиця Олександра,

Капітана Кузнецова,

Левадна,

Листяна,1-13,

Літня, 1-30,

І. Луценка, 1, 1а,

Мазепи Івана, 1-5А,

Мала Садова,

Маріупольська,

Миколи Гефта, 44,

Наливна, 1,4,4а,

Обривиста, 1-22,

Петренко, 21,

Південна, 8,

Похила,

Світла, 1,

Чайкова,

Отамана Чепіги,

Чорноморського Козацтва,

Шептицького, 1,3,5,

Штильова,

Ядова, 58,

дорога Миколаївська, 65,

дорога Південна, 1-62,

пл. Молоді, 2, 17а,

пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвського,

пров. 1-й, 3-й Керченський,

пров. 1-й Пересипський,

пров. 1-й, 2-й,3-й, 4-й, 5-й Студентський,

пров. Квантовий,

пров. Ковиловий,

Крижанівський,

пров. Нежданової,

пров. Одеський, 3,3а,5,7,

пров. Павла Кравцова, 2, 2б,

Л. Українки,

просп. Князя В. Великого, 52.

Роботи до 18:00 — 20:00.

Південний РЕМ:

Абрикосова, 18, 15, 17,19,21,33.

Роботи до 20:00.

Наслідки обстрілу

Вночі ворог завдав чергового удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області, спричинивши значні пошкодження. Енергетики працюють над підключенням критичної інфраструктури та житлових будинків до резервних ліній там, де це можливо технічно. Проте ремонт займе певний час. Внаслідок обстрілу без електропостачання залишилось понад 30 тисяч абонентів.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

