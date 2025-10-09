Плановые отключения электроэнергии в Одессе 9 октября: обстрелы вызвали массовые отключения

Специалист на электростанции. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 9 октября, в Одессе возможны временные отключения электроэнергии. В нескольких районах проводятся плановые ремонтные работы. Кроме того, десятки тысяч жителей области остались без света из-за российского обстрела. Энергетики работают над устранением неисправностей и быстрым восстановлением подачи электроэнергии.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 9-я линия 2-й Лиманчик,

1-а, 5-а, 10-а Пересыпская, 1, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,

Садовая,

Авангардная, 1-31,

Бардаха, 12,

Большая Садовая,

Глаубермана,

Атамана Головатого,

Долинская, 3-13,

Донецкая,

П. Ивахненко,

Керченская,

Кишиневская,

П. Клепацкого, 9-А,

Профессора Коровицкого,

Кошица Александра,

Капитана Кузнецова,

Левадная,

Лиственная, 1-13,

Летняя, 1-30,

И. Луценко, 1, 1а,

Мазепы Ивана Мазепы, 1-5А,

Малая Садовая,

Мариупольская,

Николая Гефта, 44,

Наливная, 1,4,4а,

Обрывистая, 1-22,

Петренко, 21,

Южная, 8,

Наклонная,

Светлая, 1,

Чайкова,

Атамана Чепиги,

Черноморского казачества,

Шептицкого, 1, 3, 5,

Штилева,

Ядовая, 58,

Николаевская дорога, 65,

дорога Южная, 1-62,

пл. Молодежи, 2, 17а,

переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,

переулок 1-й, 3-й Керченский,

переулок 1-й Пересыпский,

переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Студенческий,

переулок Квантовый,

переулок Ковыльный,

Крыжановский,

переулок Неждановой,

переулок Одесский, 3,3а,5,7,

переулок Павла Кравцова, 2, 2б,

Л. Украинки,

просп. Князя В. Великого, 52.

Работы до 18:00 - 20:00.

Южный РЭС:

Абрикосовая, 18, 15, 17,19,21,33.

Работы до 20:00.

Последствия обстрелов

Ночью враг нанес очередной удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области, вызвав значительные повреждения. Энергетики работают над подключением критической инфраструктуры и жилых домов к резервным линиям там, где это возможно технически. Однако ремонт займет определенное время. В результате обстрела без электроснабжения осталось более 30 тысяч абонентов.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали, что РФ дважды за сутки атаковала объект энергетики в одной из областей Украины. Также мы писали, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко отреагировала на российские атаки на энергетику Украины.