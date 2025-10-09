Плановые отключения электроэнергии в Одессе 9 октября: обстрелы вызвали массовые отключения

Плановые работы и атака на Одесчину — где сегодня не будет света
Сегодня, 9 октября, в Одессе возможны временные отключения электроэнергии. В нескольких районах проводятся плановые ремонтные работы. Кроме того, десятки тысяч жителей области остались без света из-за российского обстрела. Энергетики работают над устранением неисправностей и быстрым восстановлением подачи электроэнергии.
Об этом сообщили на официальном канале города.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:
Северный РЭС:
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 9-я линия 2-й Лиманчик,
- 1-а, 5-а, 10-а Пересыпская, 1, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,
- Садовая,
- Авангардная, 1-31,
- Бардаха, 12,
- Большая Садовая,
- Глаубермана,
- Атамана Головатого,
- Долинская, 3-13,
- Донецкая,
- П. Ивахненко,
- Керченская,
- Кишиневская,
- П. Клепацкого, 9-А,
- Профессора Коровицкого,
- Кошица Александра,
- Капитана Кузнецова,
- Левадная,
- Лиственная, 1-13,
- Летняя, 1-30,
- И. Луценко, 1, 1а,
- Мазепы Ивана Мазепы, 1-5А,
- Малая Садовая,
- Мариупольская,
- Николая Гефта, 44,
- Наливная, 1,4,4а,
- Обрывистая, 1-22,
- Петренко, 21,
- Южная, 8,
- Наклонная,
- Светлая, 1,
- Чайкова,
- Атамана Чепиги,
- Черноморского казачества,
- Шептицкого, 1, 3, 5,
- Штилева,
- Ядовая, 58,
- Николаевская дорога, 65,
- дорога Южная, 1-62,
- пл. Молодежи, 2, 17а,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,
- переулок 1-й, 3-й Керченский,
- переулок 1-й Пересыпский,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Студенческий,
- переулок Квантовый,
- переулок Ковыльный,
- Крыжановский,
- переулок Неждановой,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7,
- переулок Павла Кравцова, 2, 2б,
- Л. Украинки,
- просп. Князя В. Великого, 52.
Работы до 18:00 - 20:00.
Южный РЭС:
- Абрикосовая, 18, 15, 17,19,21,33.
Работы до 20:00.
Последствия обстрелов
Ночью враг нанес очередной удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области, вызвав значительные повреждения. Энергетики работают над подключением критической инфраструктуры и жилых домов к резервным линиям там, где это возможно технически. Однако ремонт займет определенное время. В результате обстрела без электроснабжения осталось более 30 тысяч абонентов.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, мы сообщали, что РФ дважды за сутки атаковала объект энергетики в одной из областей Украины. Также мы писали, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко отреагировала на российские атаки на энергетику Украины.
