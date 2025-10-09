Видео
Видео

Плановые работы и атака на Одесчину — где сегодня не будет света

Плановые работы и атака на Одесчину — где сегодня не будет света

ru
Дата публикации 9 октября 2025 10:15
Плановые отключения электроэнергии в Одессе 9 октября: обстрелы вызвали массовые отключения
Специалист на электростанции. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 9 октября, в Одессе возможны временные отключения электроэнергии. В нескольких районах проводятся плановые ремонтные работы. Кроме того, десятки тысяч жителей области остались без света из-за российского обстрела. Энергетики работают над устранением неисправностей и быстрым восстановлением подачи электроэнергии.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Читайте также:

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 9-я линия 2-й Лиманчик,
  • 1-а, 5-а, 10-а Пересыпская, 1, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,
  • Садовая,
  • Авангардная, 1-31,
  • Бардаха, 12,
  • Большая Садовая,
  • Глаубермана,
  • Атамана Головатого,
  • Долинская, 3-13,
  • Донецкая,
  • П. Ивахненко,
  • Керченская,
  • Кишиневская,
  • П. Клепацкого, 9-А,
  • Профессора Коровицкого,
  • Кошица Александра,
  • Капитана Кузнецова,
  • Левадная,
  • Лиственная, 1-13,
  • Летняя, 1-30,
  • И. Луценко, 1, 1а,
  • Мазепы Ивана Мазепы, 1-5А,
  • Малая Садовая,
  • Мариупольская,
  • Николая Гефта, 44,
  • Наливная, 1,4,4а,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Петренко, 21,
  • Южная, 8,
  • Наклонная,
  • Светлая, 1,
  • Чайкова,
  • Атамана Чепиги,
  • Черноморского казачества,
  • Шептицкого, 1, 3, 5,
  • Штилева,
  • Ядовая, 58,
  • Николаевская дорога, 65,
  • дорога Южная, 1-62,
  • пл. Молодежи, 2, 17а,
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,
  • переулок 1-й, 3-й Керченский,
  • переулок 1-й Пересыпский,
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Студенческий,
  • переулок Квантовый,
  • переулок Ковыльный,
  • Крыжановский,
  • переулок Неждановой,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7,
  • переулок Павла Кравцова, 2, 2б,
  • Л. Украинки,
  • просп. Князя В. Великого, 52.

Работы до 18:00 - 20:00.

Южный РЭС:

  • Абрикосовая, 18, 15, 17,19,21,33.

Работы до 20:00.

Последствия обстрелов

Ночью враг нанес очередной удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области, вызвав значительные повреждения. Энергетики работают над подключением критической инфраструктуры и жилых домов к резервным линиям там, где это возможно технически. Однако ремонт займет определенное время. В результате обстрела без электроснабжения осталось более 30 тысяч абонентов.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали, что РФ дважды за сутки атаковала объект энергетики в одной из областей Украины. Также мы писали, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко отреагировала на российские атаки на энергетику Украины.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
