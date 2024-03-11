Планові відключення — хто з одеситів залишиться без світла у понеділок
Сьогодні, 11 березня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 18:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Південний РЕМ:
- Довга — усі будинки;
- Офіцерська — усі будинки;
- Семена Яхненка — усі будинки;
- пров. 1-й Офіцерський -- усі будинки;
- пров. Ліверпульський — усі будинки;
- пров. Рибальський — усі будинки;
- Абрикосова — усі будинки;
- Горіхова — усі будинки;
- Дубовий Гай — усі будинки;
- Макаренка — усі будинки;
- Тімірязєва — усі будинки;
- пров. 1-й Тепличний — усі будинки;
- пров. 1-й Тимірязєва — усі будинки;
- пров. Дружний — усі будинки;
- Люстдорфська дорога — усі будинки;
- Псковська — усі будинки;
- Рибальська — усі будинки;
- пров. 2-й Сирітський — усі будинки;
- пров. Лінійний — усі будинки;
- пров. Люстдорфський — усі будинки;
- пров. Псковський — усі будинки;
- Довга — усі будинки;
- Зелена — усі будинки;
- пров. Смілий — усі будинки;
- Академіка Гамалії — усі будинки;
- Трамвайна — усі будинки;
- Тролейбусна — усі будинки;
- пров. Вишневий — усі будинки;
- Ільфа і Петрова, 21, 23;
- просп. Академіка Глушка, 21, 19/1, 21/1, 25.
Центральний РЕМ:
- Сегедська, 3, 1, 1/корп.1, 1/корп.2;
- пров. Місячний, 2;
- Середньофонтанська, 47/51, 43, 45, 26/28;
- пров. Середньофонтанський,1б, 3, 6, 6б, 16/18, 16/корп.18, 22;
- Пироговська, 1, 5, 13, 13/корп.5;
- б-р. Французький, 29;
- просп. Гагаріна, 27, 27а, 29, 31;
- Садова,11;
- пров. Садовий, 3, 3а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 10, 11, 11/корп.12, 11/корп.3;
- Богуна, 6а;
- Квіткова, 58 — 116;
- Платонова, 67 — 109;
- Радісна, 67 — 109;
- пров. 1-й Бузковий, 30, 30/2, 34, 37а;
- пров. Килимовий, 7, 9, 11а;
- М. Говорова, 2;
- Дежнєва, 1 — 7, 9, 9а;
- Платонова, 67 — 85 (непарні), 85а;
- пров. Єрмака, 1 — 6, 8, 10;
- пров. Пржевальського,1 — 10;
- Пшенична, 7, 9, 16, 16а, 18, 20, 22, 22а, 24;
- пров. 1-й Кипарисний — усі будинки;
- Малішевського (Гастелло) — усі будинки;
- Новосельського, 78.
Північний РЕМ:
- Марсельська,1, 3;
- Генерала Бочарова, 18а, 22, 22а, 24/26, 28;
- Жоліо Кюрі, 26.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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