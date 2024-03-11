Планові відключення — хто з одеситів залишиться без світла у понеділок

Відсутність електроенергії. Фото: GettyImages

Сьогодні, 11 березня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 18:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Південний РЕМ:

Довга — усі будинки;

Офіцерська — усі будинки;

Семена Яхненка — усі будинки;

пров. 1-й Офіцерський -- усі будинки;

пров. Ліверпульський — усі будинки;

пров. Рибальський — усі будинки;

Абрикосова — усі будинки;

Горіхова — усі будинки;

Дубовий Гай — усі будинки;

Макаренка — усі будинки;

Тімірязєва — усі будинки;

пров. 1-й Тепличний — усі будинки;

пров. 1-й Тимірязєва — усі будинки;

пров. Дружний — усі будинки;

Люстдорфська дорога — усі будинки;

Псковська — усі будинки;

Рибальська — усі будинки;

пров. 2-й Сирітський — усі будинки;

пров. Лінійний — усі будинки;

пров. Люстдорфський — усі будинки;

пров. Псковський — усі будинки;

Довга — усі будинки;

Зелена — усі будинки;

пров. Смілий — усі будинки;

Академіка Гамалії — усі будинки;

Трамвайна — усі будинки;

Тролейбусна — усі будинки;

пров. Вишневий — усі будинки;

Ільфа і Петрова, 21, 23;

просп. Академіка Глушка, 21, 19/1, 21/1, 25.

Центральний РЕМ:

Сегедська, 3, 1, 1/корп.1, 1/корп.2;

пров. Місячний, 2;

Середньофонтанська, 47/51, 43, 45, 26/28;

пров. Середньофонтанський,1б, 3, 6, 6б, 16/18, 16/корп.18, 22;

Пироговська, 1, 5, 13, 13/корп.5;

б-р. Французький, 29;

просп. Гагаріна, 27, 27а, 29, 31;

Садова,11;

пров. Садовий, 3, 3а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 10, 11, 11/корп.12, 11/корп.3;

Богуна, 6а;

Квіткова, 58 — 116;

Платонова, 67 — 109;

Радісна, 67 — 109;

пров. 1-й Бузковий, 30, 30/2, 34, 37а;

пров. Килимовий, 7, 9, 11а;

М. Говорова, 2;

Дежнєва, 1 — 7, 9, 9а;

Платонова, 67 — 85 (непарні), 85а;

пров. Єрмака, 1 — 6, 8, 10;

пров. Пржевальського,1 — 10;

Пшенична, 7, 9, 16, 16а, 18, 20, 22, 22а, 24;

пров. 1-й Кипарисний — усі будинки;

Малішевського (Гастелло) — усі будинки;

Новосельського, 78.

Північний РЕМ:

Марсельська,1, 3;

Генерала Бочарова, 18а, 22, 22а, 24/26, 28;

Жоліо Кюрі, 26.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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