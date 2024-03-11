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Планові відключення — хто з одеситів залишиться без світла у понеділок

11 березня 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Планові відключення — хто з одеситів залишиться без світла у понеділок
Відсутність електроенергії. Фото: GettyImages
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 11 березня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 18:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Південний РЕМ:

  • Довга — усі будинки;
  • Офіцерська — усі будинки;
  • Семена Яхненка — усі будинки;
  • пров. 1-й Офіцерський -- усі будинки;
  • пров. Ліверпульський — усі будинки;
  • пров. Рибальський — усі будинки;
  • Абрикосова — усі будинки;
  • Горіхова — усі будинки;
  • Дубовий Гай — усі будинки;
  • Макаренка — усі будинки;
  • Тімірязєва — усі будинки;
  • пров. 1-й Тепличний — усі будинки;
  • пров. 1-й Тимірязєва — усі будинки;
  • пров. Дружний — усі будинки;
  • Люстдорфська дорога — усі будинки;
  • Псковська — усі будинки;
  • Рибальська — усі будинки;
  • пров. 2-й Сирітський — усі будинки;
  • пров. Лінійний — усі будинки;
  • пров. Люстдорфський — усі будинки;
  • пров. Псковський — усі будинки;
  • Довга — усі будинки;
  • Зелена — усі будинки;
  • пров. Смілий — усі будинки;
  • Академіка Гамалії — усі будинки;
  • Трамвайна — усі будинки;
  • Тролейбусна — усі будинки;
  • пров. Вишневий — усі будинки;
  • Ільфа і Петрова, 21, 23;
  • просп. Академіка Глушка, 21, 19/1, 21/1, 25.

Центральний РЕМ:  

  • Сегедська, 3, 1, 1/корп.1, 1/корп.2;
  • пров. Місячний, 2;
  • Середньофонтанська, 47/51, 43, 45, 26/28;
  • пров. Середньофонтанський,1б, 3, 6, 6б, 16/18, 16/корп.18, 22;
  • Пироговська, 1, 5, 13, 13/корп.5;
  • б-р. Французький, 29;
  • просп. Гагаріна,  27, 27а, 29, 31;
  • Садова,11;
  • пров. Садовий, 3, 3а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 10, 11, 11/корп.12, 11/корп.3;
  • Богуна, 6а;
  • Квіткова, 58 — 116;
  • Платонова, 67 — 109;
  • Радісна, 67 — 109;
  • пров. 1-й Бузковий, 30, 30/2, 34, 37а;
  • пров. Килимовий, 7, 9, 11а;
  • М. Говорова, 2;
  • Дежнєва, 1 — 7, 9, 9а;
  • Платонова, 67 — 85 (непарні), 85а;
  • пров. Єрмака, 1 — 6, 8, 10;
  • пров. Пржевальського,1 — 10;
  • Пшенична, 7, 9, 16, 16а, 18, 20, 22, 22а, 24;
  • пров. 1-й Кипарисний — усі будинки;
  • Малішевського (Гастелло) — усі будинки;
  • Новосельського, 78.

Північний РЕМ:  

  • Марсельська,1, 3;
  • Генерала Бочарова, 18а, 22, 22а, 24/26, 28;
  • Жоліо Кюрі, 26.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що компанія-енергопостачальник Yasno розповіла своїм клієнтам, як не залишитися без субсидії у 2024 році. Родини, яким складно оплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги, мають дотримуватися певних умов.

Також ми писали, що в Україні деякі громадяни мають право на знижку у 25% на оплату комунальних послуг. Так, громадянам зі статусом "діти війни" пільги надають на оплату всіх комунпослуг, окрім послуги з управління багатоквартирним будинком.

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