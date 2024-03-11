Плановые отключения — кто из одесситов останется без света в понедельник

Отсутствие электроэнергии. Фото: GettyImages

Сегодня, 11 марта, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 18:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Южный РЭС:

Длинная — все дома;

Офицерская — все дома;

Семена Яхненко — все дома;

пер. 1-й Офицерский — все дома;

пер. Ливерпульский — все дома;

пер. Рыболовный — все дома;

Абрикосова — все дома;

Ореховая — все дома;

Дубовая Роща — все дома;

Макаренко — все дома;

Тимирязева — все дома;

пер. 1-й Тепличный — все дома;

пер. 1-й Тимирязева — все дома;

пер. Дружественный — все дома;

Люстдорфская дорога — все дома;

Псковская — все дома;

Рыболовная — все дома;

пер. 2-й Сиротский — все дома;

пер. Линейный — все дома;

пер. Люстдорфский — все дома;

пер. Псковский — все дома;

Длинная — все дома;

Зеленая — все дома;

пер. Смелый — все дома;

Академика Гамалии — все дома;

Трамвайная — все дома;

Троллейбусная — все дома;

пер. Вишневый — все дома;

Ильфа и Петрова, 21, 23;

просп. Академика Глушко, 21, 19/1, 21/1, 25.

Центральный РЭС:

Сегедская, 3, 1, 1/корп.1, 1/корп.2;

пер. Лунный, 2;

Среднефонтанская, 47/51, 43, 45, 26/28;

пер. Среднефонтанский, 1б, 3, 6, 6б, 16/18, 16/корп.18, 22;

Пироговская, 1, 5, 13, 13/корп.5;

б-р. Французский, 29;

просп. Гагарина, 27, 27а, 29, 31;

Садовая,11;

пер. Садовый, 3, 3а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 10, 11, 11/корп.12, 11/корп.3;

Богуна, 6а;

Цветочная, 58 — 116;

Платонова, 67 — 109;

Радостная, 67 — 109;

пер. 1-й Сиреневый, 30, 30/2, 34, 37а;

пров. Ковровый, 7, 9, 11а;

М. Говорова, 2;

Дежнева, 1 — 7, 9, 9а;

Платонова, 67 — 85 (нечетные), 85а;

пер. Ермака, 1 — 6, 8, 10;

пер. Пржевальского,1 — 10;

Пшеничная, 7, 9, 16, 16а, 18, 20, 22, 22а, 24;

пер. 1-й Кипарисный — все дома;

Малишевского (Гастелло) — все дома;

Новосельского, 78.

Северный РЭС:

Марсельская, 1, 3;

Генерала Бочарова, 18а, 22, 22а, 24/26, 28;

Жолио Кюри, 26.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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