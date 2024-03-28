Планові відключення — хто з одеситів залишився без води

У крані відсутня вода. Фото: Pixabay

Сьогодні, 28 березня, у частини жителів Одеси та області не буде води. Водопостачання у будинки містян планують повернути до 18:00, декому — о 22:00. Проте варто відмітити, що час виконання робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води в Одесі:

вул. Генерала Бочарова, 13;

мікрорайон Слобідка — усі будинки;

вул. Піонерська, 1-28;

просп. Шевченка, 12-33;

вул. Маршала Говорова, 8 — 28;

вул. Армійська — усі будинки;

Фонтанська дорога, 10 — 31;

вул. Зоопаркова, 1 — 25;

вул. Академічна, 11 — 16а;

вул. Черняхівського, 1 — 24.

Води не буде до 18:00

вул. Різдвяна — усі будинки;

Води не буде до 22:00

Де немає води в Одеській області:

район Міжлимання — усі будинки;

Води не буде до 18:00.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року можуть підвищитись деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на воду для побутових споживачів у разі ухвалення відповідного рішення до кінця березня.



Також ми писали, що у 2024 році влада в рамках українського законодавства продовжує надавати пільги на житлово-комунальні послуги низці категорій громадян. Зокрема, знижка передбачена для багатодітних родин.