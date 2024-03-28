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Планові відключення — хто з одеситів залишився без води

28 березня 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Планові відключення — хто з одеситів залишився без води
У крані відсутня вода. Фото: Pixabay
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 28 березня, у частини жителів Одеси та області не буде води. Водопостачання у будинки містян планують повернути до 18:00, декому — о 22:00. Проте варто відмітити, що час виконання робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води в Одесі:

  • вул. Генерала Бочарова, 13;
  • мікрорайон Слобідка — усі будинки;
  • вул. Піонерська, 1-28;
  • просп. Шевченка, 12-33;
  • вул. Маршала Говорова, 8 — 28;
  • вул. Армійська — усі будинки;
  • Фонтанська дорога, 10 — 31;
  • вул. Зоопаркова, 1 — 25;
  • вул. Академічна, 11 — 16а;
  • вул. Черняхівського, 1 — 24. 

Води не буде до 18:00

  • вул. Різдвяна — усі будинки;

Води не буде до 22:00

Де немає води в Одеській області: 

  • район Міжлимання — усі будинки; 

Води не буде до 18:00.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155. 

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року можуть підвищитись деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на воду для побутових споживачів у разі ухвалення відповідного рішення до кінця березня.

Також ми писали,  що у 2024 році влада в рамках українського законодавства продовжує надавати пільги на житлово-комунальні послуги низці категорій громадян. Зокрема, знижка передбачена для багатодітних родин.

комунальні послуги
Одеса
Одеська область
водопостачання
вода
Новини Одеси
відсутність води

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