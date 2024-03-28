Планові відключення — хто з одеситів залишився без води
Сьогодні, 28 березня, у частини жителів Одеси та області не буде води. Водопостачання у будинки містян планують повернути до 18:00, декому — о 22:00. Проте варто відмітити, що час виконання робіт може змінюватись.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі:
- вул. Генерала Бочарова, 13;
- мікрорайон Слобідка — усі будинки;
- вул. Піонерська, 1-28;
- просп. Шевченка, 12-33;
- вул. Маршала Говорова, 8 — 28;
- вул. Армійська — усі будинки;
- Фонтанська дорога, 10 — 31;
- вул. Зоопаркова, 1 — 25;
- вул. Академічна, 11 — 16а;
- вул. Черняхівського, 1 — 24.
Води не буде до 18:00
- вул. Різдвяна — усі будинки;
Води не буде до 22:00
Де немає води в Одеській області:
- район Міжлимання — усі будинки;
Води не буде до 18:00.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року можуть підвищитись деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на воду для побутових споживачів у разі ухвалення відповідного рішення до кінця березня.
Також ми писали, що у 2024 році влада в рамках українського законодавства продовжує надавати пільги на житлово-комунальні послуги низці категорій громадян. Зокрема, знижка передбачена для багатодітних родин.
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