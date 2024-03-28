Плановые отключения — кто из одесситов остался без воды

В кране отсутствует вода. Фото: Pixabay

Сегодня, 28 марта, у части жителей Одессы и области не будет воды. Водоснабжение в дома горожан планируют вернуть к 18:00, некоторым — в 22:00. Однако следует отметить, что время выполнения работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды в Одессе:

ул. Генерала Бочарова, 13;

микрорайон Слободка - все дома;

ул. Пионерская, 1 — 28;

просп. Шевченко, 12 — 33;

ул. Маршала Говорова, 8 — 28;

ул. Армейская – все дома;

Фонтанская дорога, 10 — 31;

ул. Зоопарковая, 1 — 25;

ул. Академическая, 11 — 16а;

ул. Черняховского, 1 — 24.

Воды не будет до 18:00

ул. Рождественская — все дома;

Воды не будет до 22:00

Где нет воды в Одесской области?

район Межлимания — все дома;

Воды не будет до 18:00.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что с 1 апреля 2024 могут повыситься некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на воду для бытовых потребителей в случае принятия соответствующего решения до конца марта.



Также мы писали, что в 2024 году власти в рамках украинского законодательства продолжают предоставлять льготы на жилищно-коммунальные услуги ряду категорий граждан. В частности, скидка предназначена для многодетных семей.