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Платники податків на Одещині сплатили майже 3 мільярди гривень до бюджету

13 березня 2024 18:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Платники податків на Одещині сплатили майже 3 мільярди гривень до бюджету
Представники бізнесу в офісі. Фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

За січень та лютий поточного року до всіх бюджетів платники податків регіону сплатили понад 2, 5 мільярда податку на доходи фізичних осіб. З них до бюджетів громад області надійшло близько 2 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Державної податкової служби Одеської області.

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До державного бюджету сплачено 849,6 мільйона із загальної суми податку на доходи фізичних осіб. Так, до бюджетів громад області надійшло майже 1,8 мільйона гривень. 

У ДПС в Одеській області зазначають, що  сума сплачених податків збільшилась у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 503,4 мільйона гривень.

"Позитивна динаміка надходжень ПДФО свідчить про свідоме ставлення платників до обов’язку сплати податків. Тільки задекларована праця забезпечує гідний заробіток, соціальний захист працівників та безпеку на робочому місці", – зазначив в. о. начальника Головного управління ДПС в Одеській області Руслан Хван.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів працює над новим законопроєктом, покликаним забезпечити додаткові надходження до державного бюджету. Хоч тексту відповідного документа немає, з'явилися деякі деталі такої ініціативи. 

Також ми писали, у Державній податковій службі пояснили, за якими правилами у 2024 році потрібно сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зазвичай його нараховують громадянам за попередній звітний рік і стосується це лише деяких власників нерухомості.

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