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Налогоплательщики в Одесской области уплатили почти 3 миллиарда гривен в бюджет

13 марта 2024 18:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Налогоплательщики в Одесской области уплатили почти 3 миллиарда гривен в бюджет
Представители бизнеса в офисе. Фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

За январь и февраль текущего года во все бюджеты налогоплательщики региона уплатили более 2,5 миллиардов налога на доходы физических лиц. Из них в бюджеты громад области поступило около 2 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Одесской области.

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В государственный бюджет уплачено 849,6 миллиона из общей суммы налога на доходы физических лиц. Так, в бюджеты громад области поступило почти 1,8 миллиона гривен.

В ГНС в Одесской области отмечают, что сумма уплаченных налогов увеличилась по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году на 503,4 миллиона гривен.

"Положительная динамика поступлений НДФЛ свидетельствует о сознательном отношении плательщиков к обязанности уплаты налогов. Только задекларированный труд обеспечивает достойный заработок, социальную защиту работников и безопасность на рабочем месте" , — отметил и. о. начальника Главного управления ГНС в Одесской области Руслан Хван.

Напомним, что Кабинет министров работает над новым законопроектом, призванным обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет. Хотя текст соответствующего документа отсутствует, появились некоторые детали такой инициативы.

Также мы писали, в Государственной налоговой службе объяснили, по каким правилам в 2024 году нужно платить налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Обычно его начисляют гражданам за предыдущий отчетный год и касается только некоторых владельцев недвижимости.

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