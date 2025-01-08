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По сусідству з Одесою — Роналду запропонували новий клуб

8 січня 2025 13:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Роналду запросили грати за клуб з Молдови
Футболісту Кріштіану Роналду запропонували грати у Молдові. Фото: ФК Манчестер Юнайтед
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Футбольний клуб "Дачія Буюкань" з Кишинева запросив до себе світову зірку Кріштіану Роналду. У того як раз завершується контракт з саудівською командою "Аль-Наср". Бразильський футболіст поки не відповів на пропозицію.

Запрошення опублікували на офіційній сторінці "Дачії".

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У молдовському клубі зазначили, що Кріштіану Роналду ще не продовжив контракт з "Аль-Насром", отже відкритий для пропозицій. 

"Ми в Академії Дачії Буюкань вважаємо, що найкращим рішенням для продовження кар'єри гравця є наш клуб", — йдеться у повідомленні. 

Зокрема, "Дачія" пропонує спортсмену місце в адміністрації як міжнародного бренд-амбасадора академії або тренера дитячих груп. Крім того, зазначили у команді, Роналду не доведеться звикати до інших кольорів, адже футболісти клубу грають у жовто-блакитній формі. 

Зазначимо, що "Дачія" наразі посідає передостаннє місце в чемпіонаті Молдови.

Раніше ми повідомляли, що Кріштіану Роналду планує продовжити грати у футбол на найвищому рівні. У нього є декілька варіантів продовження кар'єри. Також ходять чутки, що форвард може змінити клуб, щоб дати "останній бій" аргентинцю Ліонелю Мессі.

Одеса Молдова спорт футбол Кріштіану Роналду

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